Elenoire Ferruzzi fuori dalla Casa del GF Vip, lei sullo sputo verso Nikita Pelizon: “Avevo un seme in bocca”

Elenoire Ferruzzi non ha passato il televoto flash e il pubblico ha manifestato la sua intenzione di mandarla a casa. Lei, però, non ha mancato di giustificarsi per i suoi comportamenti.

Alla fine i nodi sono venuti al pettine: lo sputo di Elenoire Ferruzzi al passaggio di Nikita Pelizon è stato mostrato a tutti, così come i suoi comportamenti nei confronti di altri concorrenti, il suo linguaggio tossico e tanto altro.

Ed era ovvio che le conseguenze, per Elenoire Ferruzzi, non sarebbero state lievi.

Elenoire Ferruzzi, le parole di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è partito con un discorso lungo e complesso: “Elenoire ha fatto delle affermazioni pesanti e inaccettabili: ha espresso contenuti che non possono essere né condivisi né accettati il che ha reso doverosa una dura decisione da parte della redazione del Grande Fratello nei suoi confronti”.

Oltretutto, Signorini ha spiegato che, pur avendo scelto la Ferruzzi per il suo carattere irriverente, non era certo prevedibile un tale abbandono del buon senso: “La tua presenza in questo programma per me è sempre stata importantissima perché rappresenti una realtà come il mondo trans ma anche per la persona che sei, per la tua sensibilità e cuore enorme. ma c’è anche una parte del tuo carattere molto provocatore e anche irriverente. Il confine tra l’irriverenza e la volgarità in questo programma da te è stato spesso superato e ti avevo anche avvertita.

Qui siamo in televisione, dobbiamo attenerci a delle regole, non siamo tra le pareti di casa nostra. Il fatto che nel 2022 si parli ancora di porta sfiga, porta iella non fa ridere e culmina in un gesto incivile che è sputare a terra alla presenza di una persona”.

Elenoire Ferruzzi, le giustificazioni per il suo comportamento

La decisione del programma è stata quella di mandare la Ferruzzi al telefoto flash, che ha dato risultati decisamente palesi: il 90% dei votanti ha voluto Elenoire Ferruzzi fuori dalla Casa del GF Vip.

Non è mancato un tentativo di giustificazione da parte di Elenoire Ferruzzi: “L’espressione usata è stata brutta ma chiunque di noi nella nostra vita privata ha usato questo tipo di espressioni.

Sfido chiunque a dire il contrario. Questo è un pezzo di vita reale e può accadere”. Sullo sputo, ha poi detto: “Avevo un seme in bocca. È dovuto intervenire un dentista per aiutarmi”.