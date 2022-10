Francesco Pannofino, chi è la moglie dell’attore, la doppiatrice Emanuela Rossi

Francesco Pannofino, attore comico di grande successo ma noto soprattutto per la sua carriera da doppiatore è sposato con Emanuela Rossi, anche lei è un volto noto della tv italiana. In molti però conoscono più che il suo volto la sua voce, la donna infatti è una doppiatrice di successo, basti pensare che ha dato la voce ad attrici del calibro di Emma Thompson e Michelle Pfeiffer, nello specifico è stata riconosciuta come doppiatrice ufficiale proprio di quest’ultima. La sua carriera non è finita qui, la donna ha preso parte anche alle riprese di Elisa Di Rivombrosa, ha dato la voce ad un’attrice della nota serie americana Desperate Housewife e persino della bellissima Angelina Jolie.

Una carriera costellata di successi che le ha permesso di crescere nel tempo. Uno dei suoi lavori più famosi che però è impossibile non citare è quello di Pippi Calzelunghe. La donna però non ha lavorato spesso insieme al marito, preferendo mantenere separata la loro relazione personale da quella lavorativa.

Francesco Pannofino e Emanuela Rossi

Per quanto riguarda la storia d’amore tra l’attore e la doppiatrice, i due si sono sposati quasi vent’anni fa e hanno anche avuto un figlio, Andrea, che oggi ha quasi vent’anni.

La relazione tra loro non è proprio rose e fiori, purtroppo dopo un lungo periodo di crisi di cui non si conoscono i motivi, i due hanno divorziato.

Succede infatti che nel 2006 decidono di divorziare. Legati dall’amore e dal rispetto, dopo qualche anno non riescono più a negare l’evidenza e tornano insieme nel 2011 risposandosi per la seconda volta. La loro riappacificazione non è semplice come molti pensano, i due infatti hanno deciso di non tornare a vivere insieme ma mantenere le cose com’erano fin da dopo il primo divorzio. Entrambi vivono le loro vite separatamente, soprattutto sul lavoro, ma sono felicemente sposati e si vedono tutte le volte che hanno voglia.