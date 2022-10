Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 29-30 ottobre 2022: tutti i segni e le previsioni

Tutte le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per l'ultimo weekend di ottobre: grandi novità per moltissimi segni zodiacali

Ariete

Un fine settimana all’insegna della tranquillità, a casa e con le persone che amate. Non potevate chiedere di più dalla vita. Perché non approfittate per fare quel discorso che rimandate da tempo.

Toro

Il lavoro arretrato purtroppo per voi, questa volta non può aspettare. Ci sono scadenze talmente ravvicinate che nessun momento di relax vi è concesso. Non preoccupatevi recupererete le forze a breve.

Gemelli

Non c’è modo di calmare i vostri bollenti spiriti. Avete il desiderio di passare il fine settimana nei locali insieme agli amici di sempre e niente e nessuno potrà farvi cambiare idea.

Cancro

Approfittate di questi giorni di relax per ricaricare le batterie, la Luna nel vostro segno inizierà a infastidirvi dall’inizio della prossima settimana.

I tempi stringono e la decisione richiede il vostro apporto.

Leone

In coppia c’è un po’ di maretta, segno che le festività alle porte iniziano a portare le prime ansie. Cercate di limiate i discorsi impegnativi e dedicatevi alla cucina.

Vergine

Avrete modo di pensare a quello che fin’ora avete fatte. Purtroppo c’è ancora molto lavoro da portare a termine e il tempo stringe. Un impegno importante vi terrà lontani da casa a lungo.

Bilancia

Impossibile trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze, in questo fine settimana purtroppo non potete dedicarvi ai bagordi ma dovreste rigare dritto soprattutto per la dieta.

Scorpione

Attenti ai fuori programma. Avete minuziosamente pensato a tutto quello che c’è da fare e invece, un vecchio amico dal passato vi renderà la vita impossibile.

Sagittario

Una chiamata improvvisa potrebbe regalarvi grandi soddisfazioni, i complimenti sono sempre ben accetti, specie se arrivano da chi si è sempre dimostrato poco incline al vostro temperamento.

Capricorno

Finalmente potete riposare, non c’è dubbio che le cose andranno meglio, del resto, peggio di così non può andare!

Siate fiduciosi.

Acquario

Parole, parole, parole, concretizzare dovrebbe essere la vostra parola d’ordine.

Pesci

Studiate, smettetela di oziare, adesso è il momento della rivalsa.