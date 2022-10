Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre: Ariete sul piede di guerra, la Luna influenza il Toro

Paolo Fox prevede maretta nella settimana di alcuni segni: antenne dritte per l'Ariete e il Toro, attenzione a non agire d'impulso.

Come le stelle influenzeranno la prossima settimana? Scopriamolo insieme alle previsioni di Paolo Fox.

Ariete

La prudenza e la moderazione non è mai troppa per voi. Cercate di limitare i vostri impulsi e le dimostrazioni di coraggio, anche perché Marte non è più dalla vostra parte.

Toro

Si ritorna alla solita routine e questo vi farà sentire annoiati. A sconvolgere i vostri piani o progetti, sia personali che lavorativi, però, ci sarà la Luna.

Gemelli

Dopo le novità e i cambiamenti dell’ultimo periodo in ambito professionale, è arrivato per voi il momento di fare sul serio. I prossimi giorni vi regaleranno ancora buone idee e intuizioni.

Cancro

Un po’ di fortuna sta per arrivare nel vostro cielo, pertanto potreste ricevere qualche buona notizia a lavoro o ricevere una proposta interessante. Il vostro cuore ha bisogno di coccole.

Leone

Il bel periodo passato sembra ormai lontano, tutta colpa di Venere che si è messa contro. Ultimamente sembra quasi che capitino tutte a voi.

Vergine

In questi giorni vi ritroverete a gestire diverse situazioni impreviste, sia a casa che a lavoro. Per fortuna riuscirete a trovare una soluzione a tutto.

Bilancia

Sarà un periodo ricco di nuove emozioni e intriganti vicissitudini.

La settimana promette bene anche per quanto riguarda le proprie finanze.

Scorpione

È iniziate per voi una nuova fase e i pianeti sono dalla vostra parte. Per la prossima settimana sono previste per voi delle novità positive, perciò state sereni.

Sagittario

Il ritorno di Giove nel vostro segno vi aiuterà a guardare con occhi diversi il vostro passato e trovare una soluzione che corrisponda ai vostri bisogni.

Affrontate i conflitti che avete rimandato a lungo per ritrovare la pace.

Capricorno

Sarete più disinibiti rispetto al solito e per questo sarete aperti alle conquiste più audaci. Nonostante i contrattempi riuscirete a portare a termine i vostri obiettivi.

Acquario

Il cielo vi concederà una pausa e questo vi permetterà di concentrarvi al meglio sul presente e sul futuro.

Pesci

I pianeti sono dalla vostra parte e questo farà la differenza negli affari professionali. Venere vi aiuterà a lasciare indietro tutti i dubbi e le perplessità, permettendovi di risolvere tutte le questioni amorose una volta per tutte.