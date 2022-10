Francesca Fagnani, tutto sulla vita privata della conduttrice di Belve fidanzata con Enrico Mentana

Francesca Fagnani è una donna in grande ascesa anche nel mondo dello spettacolo. La giornalista romana ha iniziato a lavorare con la Rai agli inizi del terzo millennio ed è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel proprio ambito. La compagna di Enrico Mentana è tornata da circa un mese in televisione con la sua trasmissione Belve. Conosciamola meglio con alcuni tratti salienti della sua carriera e vita personale.

Gli inizi della carriera di Francesca Fagnani

La carriera di Francesca Fagnani ha avuto inizio nel 2001 come corrispondente da New York per la Rai. Una volta tornata nella sua Roma, città nella quale è nata il 25 novembre del 1976, inizia a collaborare con figure del calibro di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Prende parte a programmi molto noti nel panorama politico, come Annozero e Ballarò, e inizia a farsi strada anche come presentatrice di Il prezzo, dove intervista vari ragazzi rinchiusi un carcere per minori in seguito a problemi con la criminalità organizzata.

Belve, il programma che ha lanciato Francesca Fagnani

A partire dal 2018, Francesca Fagnani passa al circuito Discovery e cambia azienda. I vertici del Gruppo decidono di affidarle la conduzione di Belve, programma sul Nove del quale è anche autrice.

Nel corso degli anni intervista varie figure del mondo dello spettacolo e conduce Le Iene per una sera, oltre a essere opinionista in Quarta Repubblica e Non è L’Arena. Dal 2021 continua a presentare Belve su Rai 2 e va avanti nel suo percorso professionale all’insegna del grande successo.

La vita privata: l’amore con Enrico Mentana

Francesca Fagnani non ha mai lasciato spazio al gossip, nonostante la sua vita privata basata sul rapporto con il direttore di La7 Enrico Mentana. La loro relazione va avanti al meglio da oltre un decennio, anche se lei ha sempre scelto di prediligere il lavoro alla scelta di avere figli.

Non avverte l’esigenza di sposarsi e vuole continuare a darsi da fare per raggiungere la piena realizzazione. La giornalista non ha alcuna intenzione di fermarsi e la sua carriera prosegue senza pause.