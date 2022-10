Le Iene, anticipazioni: il nuovo inedito servizio che potrebbe cambiare tutto per il caso David Rossi

p>Tutto è pronto per l’inizio di Inside. Si tratta di un nuovo format proposto dalla squadra de Le Iene, storica trasmissione di Italia 1 che continua a mescolare intrattenimento e cronaca con casi spesso molto spinosi. Ecco cosa c’è da sapere su un insieme di inchieste pronte a catturare l’attenzione di un pubblico affezionato.

Cosa sapere sul format di Inside

Le Iene presentano: Inside è iniziato il 30 ottobre nel prime time di Italia 1 ed è una sorta di approfondimento su casi risalenti al passato, con gli aggiornamenti degli ultimi anni. La prima puntata è stata dedicata alle vicende del manager di Monte dei Paschi di Siena David Rossi.

Il vero obiettivo è fare luce su indagini dai toni foschi, tramite alcuni reportage che pongono in evidenza dettagli molto recenti. Il format si articola su un totale di sei puntate, ognuna delle quali viene presentata da una Iena diversa.

La prima puntata del format

La prima puntata di Inside ha visto la conduzione di Antonino Monteleone e, come già accennato in precedenza, si è basata sul caso relativo alla morte del manager del Monte dei Paschi di Siena David Rossi. Gli inquirenti hanno subito parlato di suicidio, ma le stranezze dietro alla vicenda sono sempre rimaste intatte.

Il programma racconta la storia dell’uomo d’affari e sottolinea alcuni misteri ancora da svelare, con diversi dettagli inediti da sviscerare.

Di cosa si parlerà nelle prossime puntate di Inside

Dopo la serata iniziale, Le Iene presentano: Inside si concentrerà su altre situazioni irrisolte.

Dal reddito di cittadinanza in giro per l’Europa alle sostanze stupefacenti, da Angelo Vassallo a Carlo Gilardi, temi e protagonisti sono alquanto variegati. Al termine della mini-serie di inchieste, non mancherà una serata incentrata sui 25 anni dalla nascita de Le Iene, con diverse immagini iconiche.

Con tali premesse, gli ingredienti per guardare una trasmissione spettacolare e allo stesso tempo in grado di far riflettere il pubblico sembrano esserci tutti.