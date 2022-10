Oroscopo di Paolo Fox del 1 novembre 2022: Ariete triste per amore, i Gemelli invece festeggiano

Le previsioni dell’astrologo Paolo Fox per martedì 1 novembre, primo giorno del mese con suggerimenti relativi ad amore e lavoro e riguardanti i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

I piccoli intoppi che sono stati causa di alcuni problemi in amore nelle settimane scorse, saranno superati in questo martedì grazie alla posizione della Luna. In ambito lavorativo l’impegno profuso porterà presto a qualche bella novità

Oroscopo Toro

Nell’amore Venere si trova in opposizione e questo causa dei momenti di scarsa convinzione, mentre in ambito lavorativo la stanchezza aumenta anche a causa della tensione accumulata di recente.

Oroscopo Gemelli

Il cielo di oggi fa tornare nei nati nel segno la voglia di amare, anche per chi ha avuto di recente una separazione. In ambito lavorativo per avere una giornata positiva sarà necessario attendere ancora alcuni giorni.

Oroscopo Cancro

Periodo promettente in campo sentimentale per i nati nel Cancro, con possibilità anche per i single. Sul lavoro è il momento giusto per ripartire dopo aver superato recenti controversie.

Oroscopo Leone

In amore le cose da fare sono moltissime ma il giorno è positivo. Possibili invece dei rallentamenti inaspettati in campo lavorativo che non porteranno a buone risposte.

Oroscopo Vergine

Il nuovo passaggio di Venere nel segno porta ad un cielo ottimane per i sentimenti dei nati nel segno. In ambito lavorativo chi deve avanzare delle proposte deve farlo assolutamente entro la prima metà di novembre.

Oroscopo Bilancia

In amore è necessario non perdere le speranze anche se oggi sembra abbastanza lontano. Nel lavoro potrebbe essere presente un progetto in standby ed in questo caso deve essere fatto partire dopo metà mese.

Oroscopo Scorpione

Per i nati nel segno, grazie all’ingresso di Venere nello Scorpione, sono in arrivo emozioni sincere.

In ambito lavorativo potrebbe essere il momento buono per vincere una sfida lanciata da tempo.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno martedì è una giornata che presenta delle interessanti combinazioni in amore.

Il lavoro vedrà delle novità e ci sarà anche la possibilità di eliminare dei rami secchi.

Oroscopo Capricorno

In amore potrebbero esistere dei battibecchi in famiglia, che potrebbero proseguire anche nei giorni seguenti. Per il lavoro ci sono diversi progetti da portare avanti e questo potrebbe causare un certo nervosismo..

Oroscopo Acquario

In questo giorno per i nati nell’Acquario ci saranno acque abbastanza agitate nelle questioni amorose e anche potrebbero verificarsi attriti con il proprio partner.

Attenzione sul lavoro a non tirare troppo la corda, e cercare di fare attenzione anche alle spese.

Oroscopo Pesci

Per i nati nei Pesci in questi giorni avverranno incontri con persone piacevoli, che contribuiranno a dimenticare vecchie storie. In ambito lavorativo è il momento buono per ampliare i contatti e potrebbero arrivare anche soddisfazioni economiche.