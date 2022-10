Oroscopo di Paolo Fox del 31 ottobre 2022: tutti i segni e le previsioni

Le previsioni per lunedì 31 ottobre, ultimo giorno del mese, riguardanti i 12 segni dello zodiaco con i suggerimenti dell’astrologo Paolo Fox sia per l’amore che per il lavoro.

Oroscopo Ariete

Oggi per i nati nell’Ariete è un giorno nel quale si potrebbero verificare dei piccoli fastidi in campo sentimentale per cui è necessario stare molto attenti. Nessun intoppo invece in campo lavorativo.

Oroscopo Toro

Nella giornata di oggi potrebbero essere di nuovo presenti degli amori del passato, ma i nati nel segno devono ignorarli pensando invece agli amori attuali. In ambito lavorativo è necessario avere pazienza per superare alcune cose che non vanno come si vorrebbe.

Oroscopo Gemelli

In amore il giorno si presenta positivo e anche le relazioni iniziate da poco tempo possono avere una lunga durata. Attenzione invece sul lavoro in quanto si potrebbero presentare dei piccoli problemi.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno devono sorvolare su alcuni problemi dovuti a momenti di crisi e cancellarli definitivamente. Molto impegnativa la giornata lavorativa.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno è necessario avere più tranquillità in ambito sentimentale lasciando da parte alcune beghe. Per il lavoro potrebbe essere una giornata con problemi da risolvere ma nessuno di questi sarà troppo importante.

Oroscopo Vergine

Il cielo di oggi è ideale per i nati nella Vergine per quanto riguarda i sentimenti e per i single sarà una giornata nella quale faranno degli incontri interessanti. In ambito lavorativo potrebbe nascere una bella intuizione.

Oroscopo Bilancia

La relazione amorosa oggi potrebbe subire l’arrivo di qualche nuvola, ma questo non deve causare cadute di umore. In ambito lavorativo potrebbero nascere dei dubbi sul modo di agire, per cui è necessario chiedere un aiuto.

Oroscopo Scorpione

In ambito sentimentale i nati nello Scorpione devono agire e dichiararsi alla persona interessata.

In ambito lavorativo è l’occasione giusta per ribadire le richieste.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno la giornata di oggi presenta un cielo favorevole per l’amore. Nel lavoro sono in arrivo risposte su progetti molto importanti.

Oroscopo Capricorno

L’ultimo giorno di ottobre riserva alcune novità nel campo dell’amore, mentre in ambito lavorativo i nati nel segno devono cercare di farsi valere maggiormente.

Oroscopo Acquario

Prudenza in amore in questo lunedì per i nati nel segno, ma si deve comunque andare avanti e non lasciarsi andare a pensieri negativi.

Nel lavoro è necessario evitare di compiere delle scelte frettolose.

Oroscopo Pesci

Per i nati nei pesci si deve iniziare a vivere più serenamente le storie d’amore per avere una maggiore tranquillità. In ambito lavorativo per i nati nel segno sarà una giornata con grande energia e voglia di fare.