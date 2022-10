Stronger-Io sono più forte, l’incredibile storia vera che ha ispirato il film con Jake Jyllenhall

Martedì 1° novembre alle 21.15, Rai 5 ha scelto di dedicare la propria prima serata al titolo Stronger – Io sono più forte. Il film vede come protagonista la star di Hollywood Jake Gyllenhaal, capace di offrire un’interpretazione molto intensa in un prodotto assolutamente non banale. Ecco qual è la vera storia che si nasconde dietro alla scelta di produrre tale pellicola.

Di cosa parla Stronger

Il titolo cinematografico Stronger parla della storia di Jeff Bauman. Diretto da David Gordon Green, è ambientato in un evento tragico risalente al 2013, ossia all’attentato durante la maratona di Boston.

In quell’occasione, sono morte tre persone e il giovane Jeff ha perso entrambe le gambe. Tuttavia, l’uomo ha deciso di non perdersi d’animo, portando avanti un percorso per tornare ad acquisire una nuova normalità. Ciò intende dimostrare che la disabilità fisica non deve mettere a repentaglio il ritorno alla massima serenità.

Cosa è successo durante la maratona di Boston

Il 15 aprile 2013 è stato una giornata segnante per la vita di Jeff Bauman. Il ragazzo è in attesa dell’arrivo della fidanzata Erin per cercare di fare pace con lei, ma una bomba lo colpisce in pieno e gli distrugge le gambe.

I medici riescono a salvargli la vita, ma sono costretti ad amputargli le gambe. Jeff non si arrende e si paragona al tenente Dan di Forrest Gump, mostrando ironia e forza d’animo. Collabora con l’FBI per fare luce su ciò che è successo e contribuisce in maniera fondamentale a trovare i due attentatori.

Nel frattempo, assume farmaci potenti per fronteggiare il dolore e supera una forte dipendenza dall’alcol.

Jake Gyllenhaal e il cast del film

Il ruolo da protagonista di Stronger è stato assegnato a Jake Gyllenhaal, apprezzato per un titolo come I segreti di Brokeback Mountain. L’attore ha scelto di trascorrere diverse ore con Jeff Bauman per carpire al meglio i segreti del personaggio.

Viene affiancato da Tatiana Maslany, Miranda Richardson e Clancy Brown. In ruoli minori, ecco coloro che hanno davvero aiutato Jeff nella sua riabilitazione fisica e psicologica.