Chi l’ha visto? , bomba sul caso importante: trovato un cadavere, potrebbe essere lei

Il 2 Novembre torna Federica Sciarelli con una nuova puntata di hi l’ha visto, il programma chiave di Rai 3 che cerca di fare luce, con le sue indagini, sui fatti di cronaca che hanno sconvolto il paese.

Federica Sciarelli, la chiave del suo successo televisivo

Il programma di Rai 3 si fa portavoce di tutti coloro che vogliono denunciare un comportamento scorretto, una scomparsa improvvisa, sparizioni oppure non si vedono rappresentati dalle forze dell’ordine. Le indagini degli inviati hanno permesso di fare chiarezza e addirittura far riaprire tutti quei casi che sono stati chiusi proprio per mancanza di prove.

Il servizio per i cittadini è una valvola di sfogo, dove chiunque vuole parlare ha la porta aperta e il microfono in mano. Verrà data la possibilità a chi non è stato sentito dalla polizia di chiarire i fatti ed esporre tutte le informazioni di cui sono a conoscenza, ancora, è possibile continuare a ricercare quelle persone care scomparse o che si sono allontanate volontariamente. Federica Sciarelli con Chi l’ha visto offre uno spazio aperto che non smetterà mai di dare voce ai cittadini consentendo loro di scoprire tutto quello che è necessario per fare chiarezza sulle indagini o per approfondirle meglio.

Il caso di Marzia Capezzuti: giallo sul cadavere ritrovato

Questa sera, ci saranno degli aggiornamenti sulla scomparsa di Marzia Capezzuti. La 29enne di Salerno, è scomparsa da quasi un anno, ma le indagini proseguono serrate, gli indagati sono adesso sette dai primi tre.

Sembra infatti che la rilevanza mediatica che è stata data al caso ha permesso di trovare un numero sempre più grande di testimoni che hanno permesso agli agenti di fare luce sul caso. Le ipotesi che gli inquirenti stanno seguendo sono molteplici, secondo alcune piste infatti la ragazza sarebbe stata costretta a prostituirsi dall’allora compagno che l’ha portata nel piccolo paesino in provincia di Salerno, lontana dalla sua famiglia.

Inoltre, qualche settimana fa è stato ritrovato il cadavere di una donna, si resta in attesa della prova del dna per verificare se si chiude in maniera così atroce la vicenda di Marzia.