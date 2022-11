Luca Sguazzini colpito da ischemia cerebrale: paura per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, situazione grave

Luca Sguazzini aveva partecipato a Ballando le Stelle nel 2016: è stato colpito da 3 ischemie cerebrali. Paura per il modello, che è diventato padre pochi mesi fa.

Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le Stelle, è al momento in ospedale in condizioni molto serie: il vip ha infatti avuto diversi episodi di ischemie cerebrali, e le sue condizioni sul breve e lungo termine sono ancora da definirsi.

Luca Sguazzini colpito da ischemia: le sue condizioni

Luca Sguazzini è diventato celebre come modello: nato a Torino, ha girato il mondo grazie alla sua professione vivendo nel corso del tempo in molti Paesi; tra questi anche Indonesia, Giordania e Australia. Da qualche tempo Sguazzini si era stabilito, soprattutto perché era diventato padre. Pochi mesi fa è infatti nata la figlia Luce, avuta dalla compagna Sara Bertagnolli.

L’ischemia cerebrale è un problema estremamente serio che non può essere sottovalutato: si tratta di un ridotto o assente apporto di sangue al cervello, che avviene in maniera temporanea. I sintomi di un’ischemia cerebrale sono diversi: difficoltà a parlare e coordinare i movimenti, cedimenti a livello visivo (ad esempio la visione doppia), o debolezza a uno o tutti gli arti. Molti pazienti colpiti da ischemia perdono conoscenza.

Luca Sguazzini in ospedale, l’annuncio di Milly Carlucci

L’annuncio è stato dato da Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle: “Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale.

Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”.

Luca Sguazzini aveva partecipato al programma nel 2016 ed aveva avuto un grande successo di pubblico e di critica: sotto l’attenta ala di Vera Kinnunen, Sguazzini era arrivato a conquistare il terzo posto. Anche Vera Kinnunen si è unita nel manifestare la sua vicinanza al modello ed ex ballerino, e a lei si sono uniti molti ex concorrenti del GF Vip.