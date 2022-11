Uomini e Donne, Federica Aversano sotto attacco: lascia lo studio in lacrime, trono in bilico per la giovane

Federica Aversano sembra in una situazione di stallo: non ha ancora chiaramente trovato l'amore a Uomini e Donne e cominciano a fioccare i sospetti su quello che sta facendo fuori dagli studi di Maria De Filippi.

Nel ponte di Ognissanti le puntate di Uomini e Donne si fermano per due giorni. Negli ultimi episodi avevamo visto tremare il trono di Federica Aversano.

Il triangolo del trono over

Ida, Alessandro e Riccardo continuano a dare spettacolo. Tra loro si intromette anche Roberta, ex di entrambi i corteggiatori. Si assiste ad una furibonda lite che vede coinvolti tutti i partecipanti di questo strano triangolo-quadrilatero che nessuno riesce a comprendere come potrà evolvere. Ancora, ci sono molte incongruenze nella storia dell’esterna tra Alessandro e Ida, ma i due sembrano voler andare avanti insieme, anche se entrambi non sono ancora pronti a lasciare il programma.

Proprio su questo punto si esprime Riccardo che al contrario, minaccia proprio di voler lasciare tutto per uscire. Il suo interesse per Federica, inizialmente palese, sembra essere scemato anche se in molti, parlano di un’amicizia molto forte che sembra essersi rafforzata. Per quanto riguarda il prosieguo, non resta dunque che attendere la prossima registrazione che dovrebbe tenersi subito dopo queste festività per verificare come si comporteranno le dame.

Federica Aversano lascia lo studio in lacrime

Nello specifico, il cavaliere del trono over Armando le fa notare che negli ultimi tempi sembra tenere atteggiamenti molto strani.

Anche gli opinionisti sembrano incolpare la donna di non avere più il brio e lo sprint iniziale, forse perché ha stretto una relazione con qualcuno al di fuori del programma?

La registrazione si è chiusa con Federica in lacrime che si allontana, forse, a differenza di come sembra, la giovane non riesce a trovare nessuno che sia all’altezza delle sue pretese. Al contrario, gli altri colleghi del trono sembrano aver preso tutti la giusta direzione. Noemi sembra già la scelta super scontata di questa edizione, al contrario, Monica viene molto apprezzata per la sua sincerità nel corso del programma che potrebbe valerle il posto da nuova tronista nel prossimo inizio..