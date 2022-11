Uomini e Donne, continua la tragedia per Federica Aversano: uno dei suoi corteggiatori la rifiuta in malo modo

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 3 novembre vedranno dei colpi di scena davvero inaspettati. Dopo la puntata del 2 novembre in cui la tronista Federica aveva espresso a Maria de Filippi e al pubblico le sue perplessità nel suo percorso da tronista, anche per via di una brutta delusione.

Uomini e donne: che cosa succederà nella puntata del 3 novembre

Secondo le anticipazioni, la puntata del 3 novembre di Uomini e donne vedrà ancora una volta Ida Platano alle prese anche con Riccardo Guarnieri con il quale è stata legato per lungo tempo. Tra i due sembrava esserci un ipotetico riavvicinamento da come si era intuito nelle puntate precedenti.

Tuttavia Ida sembra aver deciso di chiudere definitivamente con il suo ex amore. Anche Riccardo, accusato dal pubblico e dagli opinionisti di non esprimere realmente ciò che prova per la dama del trono over, ammetterà in realtà di non provare più nulla per lei. Le tensioni non mancheranno anche con un’altra protagonista di Uomini e donne, Roberta Di Padua. Quest’ultima infatti era stata al centro delle polemiche in passato per la relazione avuta proprio con Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano con la quale la donne ha avuto non poche discussioni.

Federica Aversano, la decisione del suo corteggiatore la lascia senza parole

La bella Federica riceverà un brutto rifiuto da uno dei suoi pretendenti, ovvero Gabriele. Questo sarà un duro colpo per la ragazza, già provata dalle sue emozioni contrastanti che non le consentono di viversi questa esperienza nel migliore dei modi.

Proprio per questa ragione, la dama del trono over Ida Platano (celebre per il suo passato con il cavaliere Riccardo) sarà profondamente colpita dalle parole della tronista con la quale si lascerà andare in un lungo abbraccio. Proprio Ida poi sarà la protagonista della puntata e in particolar modo Maria de Filippi interrogherà la donna sul suo rapporto con il cavaliere Alessandro Vicinanza.

Tra i due infatti c’è stato un forte riavvicinamento che ha portato la dama a dare una seconda possibilità all’uomo.