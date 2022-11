Chi è Katherine Kelly Lang: la vita privata di una delle grandi protagoniste di Beautiful

È conosciuta in tutto il mondo grazie al celebre ruolo di Brooke Logan nella soap opera americana Beautiful. Stiamo parlando di Katherine Kelly Lang, sulla cresta dell’onda da diversi decenni. Conosciamo meglio la famosa attrice, con alcuni tratti nascosti del suo modo di essere.

Gli inizi di Katherine Kelly Lang

Katherine Kelly Wegeman, questo il suo vero nome, nasce a Los Angeles il 25 luglio del 1961 ed è figlia di Judith, nota attrice, e Keith, saltatore con gli sci, mentre il nonno Charles ha vinto un Premio Oscar per la miglior fotografia. La prima apparizione al cinema risale al 1979 con il titolo Skatetown U.S.A.

Nel corso degli anni, Katherine si fa vedere sempre più spesso anche sul piccolo schermo, prendendo parte a serie televisive iconiche come Happy Days e Magnum P.I. Nel 1987, ecco la svolta della sua carriera.

Katherine Kelly Lang e Beautiful

Infatti, in quell’anno, Katherine Kelly Lang viene scelta per il ruolo di Brooke Logan in The Bold and the Beautiful, conosciuta in Italia con il nome di Beautiful. È la consacrazione definitiva, il lavoro al quale non avrebbe mai potuto rinunciare. Da 35 anni, continua nel suo lavoro. Nel frattempo, ha preso parte ad alcune puntate di Febbre d’amore, mentre in Italia è stata concorrente di Ballando con le Stelle.

Da alcuni anni, l’attrice ha scelto di cimentarsi come imprenditrice di moda e ha aperto il negozio Ben Heart, mettendo in vendita giubbotti di pelle e kaftani per un artista fiorentino.

La vita privata e le curiosità

Kathering Kelly Lang è reduce dai matrimoni con Skott Snider e Alex D’Andrea, dai quali ha avuto rispettivamente due figli e una figlia. Quest’ultima, Zoe Katrina, le ha dato la gioia di diventare nonna. Oggi convive con il direttore di marketing della CBS Dominique Zoida, in qualche modo collegato proprio alla produzione di Beautiful.

Adora l’equitazione e non ha mai nascosto di avere le stesse ambizioni di Brooke.