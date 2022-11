Federico Fashion Style, tutto sulla vita privata: la separazione recente e l’amore per la figlia Sophie Maelle

Federico Lauri, classe 1989, nasce ad Anzio sotto il segno zodiacale dello scorpione e fin da piccolo dimostra la sua passione per le acconciature realizzando pettinature di ogni tipo alle bambole. Dopo un’infanzia legata ai capelli fonda un vero e proprio impero, il mitico Salone delle Meraviglie. Ma vediamo chi è Federico Fashion Style, tutto sulla vita privata di Federico Lauri.

Le origini di Federico Fashion Style

La passione per i capelli porta Federico a iniziare la carriera a soli 13 anni presso un barbiere. Abbandona gli studi a 18 anni per dedicarsi completamente alle acconciature e appena maggiorenne apre il suo primo locale ad Anzio.

In poco tempo raggiunge il successo che gli permette di ampliare il business con altri locali: uno a Milano e uno in Sardegna ma non si ferma qui perché dopo poco tempo arriva l’apertura dei negozi di Roma e Napoli.

Il successo in televisione

I locali di Federico vanno così bene che nel 2018 viene invitato a partecipare a una puntata del Castello delle Cerimonie in vista anche del fatto che la padrona di casa Donna Imma è una sua affezionata cliente.

L’anno successico debutta il programma Il Salone delle Meravigle su Real Time che lo rendono una stella brillante del firmamento soprattutto grazie alle particolari colorazioni anche a base di Nutella.



Nel 2021 diventa ospite fisso del programma della D’Urso e, sempre nello stesso anno, partecipa a Ballando con le Stelle oltre a diventare il conduttore del programma Beauty Bus e giudice del programma La Pupa e Il Secchione.

Federico Lauri, la vita privata: la figlia Sophie e l’ex moglie

Nonostante il successo televisivo, Federico Lauri è molto riservato. Di lui si sa solo che è stato legato a Letizia Porcu, una famosa blogger con la quale conviveva. Dall’amore tra i due nasce la figlia Sophie Maelle con la quale ha ballato nel programma Ballando con le Stelle quando la piccola aveva solo 4 anni.



Secondo le voci di gossip Federico non ha intenzione di sposarsi perché lui stesso ha dichiarato che il matrimonio è fuori moda e chi meglio di lui sa cosa è di tendenza?