Oriana Marzoli, chi è la bellissima vip appena entrata nella Casa (e perché potrebbe combinare di tutto)

Reduce dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Oriana Marzoli è molto nota in Spagna dove ha all’attivo numerose partecipazioni televisive. Bionda, occhi da cerbiatta e amante del fitness, riserverà delle sorprese all’interno della casa. La venezuelana è un’assidua frequentatrice dei salotti spagnoli del canale Telecinco, pur avendo riscosso molto successo anche in Italia, la Spagna resta la sua prima casa ed il luogo dove vorrebbe continuare a coltivare i propri interessi. Per quanto riguarda la sua vita privata non sono tantissime le cose che si sanno della caliente venezuelana. D lei si sa che ha partecipato a Uomini e Donne, nella sua versione iberica, qui è stata corteggiatrice di Tony Spina e tra i due è scoppiata immediatamente la scintilla.

Ancora, ci sono indiscrezioni che la vedono legata al bel Ivan Gonzales con cui sembra essere stata legata per un paio d’anno. Adesso, la bella spagnola è single e così entra all’interno della casa dove non esclude possa nascere un amore se qualche uomo la colpirà.

La biografia di Oriana Marzoli

Classe 1992, Oriana è del segno dei pesci. Molto riflessiva e tranquilla difficilmente si lascia andare alla passione, ama piuttosto riflettere molto bene sul da farsi.

Questo non sarà il suo primo reality, in passato ne ha fatti due, tra Cile e Spagna, anche la versione di L’isola dei Famosi insieme al suo ex compagno.

Molto attiva anche sui social, a vedere le foto è impossibile non innamorarsi di tutto quello che ha postato. Amante dello sport, si allena almeno una o due volte al giorno senza mai saltare una sessione, il suo fisico infatti è ben allenato. Ama anche il mangiare sano prestando moltissima attenzione a non eccedere in alcune senso, un ottimo messaggio da inviarla chi la segue. In attesa del suo ingresso non resta che verificare con attenzione il suo profilo e gli aggiornamenti di stato per comprendere meglio cosa farà la ragazza.