Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 5-6 novembre 2022: tutti i segni e le previsioni

L'astrologo Paolo Fox non ha dubbi: sarà un weekend pieno di peripezie (ma anche di grandi emozioni) per alcuni segni dello zodiaco.

Cosa dicono le stelle per il prossimo fine settimana? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete

Per voi nati sotto questo segno sarà un fine settimana all’insegna del relax, ma vi sentirete anche piuttosto dinamici. Se sentite la necessità di fare un po’ di attività fisica, fatela pure, vi aiuterà a sentirvi meglio.

Toro

Sarete avvolti da una strana sensazione che renderà questo fine settimana un po’ particolare. Forse, fareste meglio a fare i conti con le emozioni che avete represso.

Gemelli

Le stelle vi renderanno particolarmente disponibili alle novità. Non a caso potrebbe essere il week-end giusto per una rinascita in campo sentimentale.

Cancro

Grazie alla vostra capacità di giudizio riuscirete a prendere delle decisioni molto sagge. Se ce la metterete tutta, potreste fare anche un bel salto di qualità.

Leone

Utilizzate questi giorni per riorganizzarvi e togliervi di mezzo quelle faccende che state rimandando già da tanto. Con Marte retrogrado potrebbero scatenarsi delle discussioni con degli amici.

Vergine

La Luna in buon aspetto vi regalerà un po’ di tranquillità. L’amore in questi giorni si risveglierà.

Bilancia

Per merito della vostra creatività riuscirete a portare a termine dei progetti per voi importanti.

Mantenetevi aperti a nuove possibilità finanziarie.

Scorpione

Fine settimana positivo soprattutto per quanto riguarda i sentimenti: potreste vivere dei momenti indimenticabili con il partner. Riceverete una buona notizia.

Sagittario

Cercate di risolvere le complicazioni nella vita di coppia.

Il cielo dei prossimi giorni sarà particolarmente favorevole per i progetti futuri.

Capricorno

Per voi il lavoro e la carriera sono delle priorità assolute e finalmente nei prossimi giorni potrebbe arrivare una svolta importante. In campo sentimentale il fine settimana trascorrerà in maniera piacevole.

Acquario

A causa di alcuni contrattempi familiari sarete un po’ nervosi. Provate a stare lontano dalle tensioni e circondatevi di persone giuste.

Pesci

Il vostro fine settimana sarà movimentato e ricco di novità. Miglioreranno anche i rapporti con il partner e con alcuni familiari.