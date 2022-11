Quanto costa farsi tagliare i capelli da Federico Fashion Style in persona

Federico Fashion Style è uno dei più popolari hair stylist italiani, e tra le sue clienti ci sono moltissime vip importanti. Ma farsi acconciare i capelli da lui non è impossibile anche per gli altri.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è un famoso parrucchiere (anche se chiamarlo così è troppo riduttivo), diventato famoso grazie al programma Il Salone delle Meraviglie, dove vengono realizzate acconciature e colorazioni d’eccellenza. Il successo del ragazzo nato ad Anzio nel 1989 ha però radici più lontane perché già nel 2018 era titolare di due locali di parruccheria. Ma vediamo insieme quanto costa farsi tagliare i capelli da Federico Fashion Style.

I prezzi di Federico Fashion Style

Come ogni star che si rispetti, anche Federico Lauri non regala i suoi servizi e, di conseguenza, i prezzi del salone non sono proprio alla portata di tutti.



Il suo, inoltre, non è solo una parruccheria ma un vero e proprio salone di bellezza dove vengono realizzati trattamenti specifici per la cura del capello.

I vari prezzi sono visibili nel sito ufficiale ma ci sono poi trattamenti specifici realizzati da lui stesso che hanno costi non pubblicizzati ma gira voce che siano davvero molto alti. Un esempio? Lo scontrino mostrato dalla youtuber Chiara Facchetti di 3550 euro.

Il listino prezzi di Federico Fashion Style

Ma veniamo al clou della questione: il listino prezzi di Federico Fashion Style.

Come scritto nelle righe precedenti, i servizi dell’hair stylist più famoso di sempre hanno un prezzo elevato ma comunque visibile nel listino del sito ufficiale.

Per le donne il taglio costa 48 euro mentre una semplice seduta di shampoo e piega va pagato 40 euro.

Le colorazioni hanno costi diversi: 35 euro per un ritocco, 70 euro per una colorazione intera e 60 euro per una colorazione senza ammoniaca.

I servizi di colorazione particolare come quella con Henné costa 120 euro mentre la ripigmentazione 80 euro. Il famoso Shatush ha un costo che va dai 140 ai 180 euro.

Le acconciature costano care, dai 180 ai 230 euro così come la permanente (220 euro) e i trattamenti di benessere del capello (fino a 240 euro).

Per le vere amanti del capello ci sono poi le extension alla keratina che costano ben 1.200 euro!

Per l’uomo i costi sono più abbordabili, per il taglio si spende solo 25 euro!