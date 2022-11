Sarah Altobello, tutto sulla nuova concorrente del GF Vip: come è diventata famosa e cosa c’entra Lory Del Santo

Alta, mora e bellissima, questi sono i caratteri distintivi di Sarah Altobello, la nuova partecipante del Grande Fratello Vip. Il suo sogno fin da bambina è quello di entrare nel mondo dello spettacolo, ecco perché Sarah di certo non sarà intimorita dall’avere le telecamere puntate addosso 24 ore su 24. La bella pugliese non ha esitato neanche un secondo a lasciare il suo paesino di nascita per iniziare quella nuova esperienza in tv. Ha 34 anni ed è nata sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ciò basta a dire molto di lei e del suo caratterino che sicuramente le consentirà di essere notata all’interno della casa più spiata d’Italia.

Per conoscere qualcosa in più sulla bella influencer basta connettersi e cercarla su Instagram, il social che sembra utilizzare di più. Quotidianamente infatti condivide con i suoi follower foto che la ritraggono nelle varie “experience” a cui partecipa ma anche mentre pubblicizza vestiti, accessori e prodotti beauty. Sarah ha partecipato anche a numerose trasmissioni televisive mostrandosi capace di regalare grandi sorrisi.

Perché è famosa Sarah Altobello

In molti si chiedono come sia diventata famosa Sarah Altobello, la donna nello specifico è stata notata da Lory del Santo mentre imitava la first lady americana Ivana Trump.

La bella modella infatti è stata chiamata poi a recitare nel suo programma tv e ha iniziato così a farsi conoscere al grande pubblico. Ancora, al giovanissima ha partecipato anche ad un film insieme a Checco Zalone oltre ad avere all’attivo numerose altre partecipazioni in programmi televisivi.

Adesso i suoi fans non vedono l’ora di iniziare a seguirla tutto il giorno e la notte all’interno del programma più famoso d’Italia, la Casa del Grande Fratello, non resta dunque che attendere per vedere al meglio come si svolgerà la sua partecipazione e chi saranno i vipponi con chi interagisce di più.

In attesa del suo ingresso è possibile vedere le sue foto sui social. Lo sport è senza dubbio quello che mancherà di più, poiché si esercitava spesso con tutti gli altri.