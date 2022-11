Uomini e Donne, colpo di scena: un corteggiatore cambia vita e molla tutto, cosa sta accadendo nel programma

Secondo le anticipazioni, la puntata di Uomini e donne del 4 novembre vedrà delle novità sicuramente interessanti che terranno incollati gli spettatori alla tv. Innanzitutto una delle protagoniste della puntata sarà la bella tronista di Caserta Federica. Maria de Filippi infatti mostrerà al pubblico in studio e da casa due delle esterne fatte dalla ragazza: la prima con Federico (un ragazzo che nelle scorse puntate aveva deciso di abbandonare il programma ma che Federica aveva richiamato dimostrando il suo interesse) e la seconda invece con Stefano (un nuovo corteggiatore appena approdato nello studio che aveva colpito molto la tronista).

Le due esterne sembrano essere andate piuttosto bene ma Federica vedrà invece andare via un altro ragazzo: si tratta di Gabriele, un corteggiatore che ha deciso di abbandonare Uomini e donne perché non più interessato al programma. Questo sarà un duro colpo per Federica che invece aveva deciso di dare una possibilità al ragazzo.

Uomini e donne 4 novembre 2022: che cosa dicono le anticipazioni

Tra le anticipazioni del 4 novembre di Uomini e donne ci sono anche delle importanti news per ciò che riguarda il trono over. In particolar modo al centro dell’attenzione ci sarà Ida Platano, dama ormai conosciuta al pubblico, alle prese con l’uomo che sta frequentando di nome Alessandro.

Tra Ida e Alessandro c’era stato un passato piuttosto burrascoso ma la donna aveva deciso di dare una nuova opportunità al cavaliere.

Tuttavia anche questa volta gli scontri non mancheranno dal momento che Ida avrà da ridire sugli ultimi comportamenti dell’uomo. Sembra dunque che non ci sia pace per la coppia, proprio come era già accaduto in passato con l’ex storico di Ida, Riccardo Guarnieri. Anche quest’ultimo sarà protagonista di diverse polemiche legate non solo alla sua vecchia fidanzata ma anche a un’altra dama del trono over di Maria de Filippi ovvero Roberta di Padua.