Wanda Nara a Ballando con le Stelle: cosa accadrà in diretta tv sabato sera nel programma di Milly Carlucci

Wanda Nara si cimenterà in una performance di ballo: non sono ancora trapelati dettagli sul come e con chi si esibirà ma tutti sono impazienti di vederla all'opera.

La bella show girl Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi, sarà la prossima ballerina per una notte nel famoso programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. La ballerina e attrice argentina scenderà in pista sabato 5 novembre e gli appassionati della trasmissione non devono perdersi la puntata! Wanda Nara va a Ballando con le Stelle quindi, vediamo insieme alcuni dettagli.

Il periodo difficile di Wanda Nara

Lo show dance basato sulla danza Ballando con le Stelle, è pronto a tirare su il morale alla bella ex moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara. La donna ha passato un momento difficile per via della separazione con il calciatore del Galatasaray che non è di certo finita bene.

Icardi ha infatti chiesto di far rimuovere la ex moglie dalla sua squadra dove Wanda rivestiva il ruolo di procuratrice.

Sarà il ballo a ridare il sorriso a Wanda?

Wanda Nara e la denuncia sui social

Nel mese di novembre dello scorso anno, Wanda Nara annunciava la separazione con il marito Mauro Icardi. Nel farlo non ha risparmiato i dettagli, la ballerina e attrice argentina ha infatti reso noto il tradimento da parte del marito con la modella Eugenia Suarez. Il post sui social ha scatenato i fan che si sono schierati un po’ dalla parte di Wanda e un po’ da quella di Icardi ma comunque i due si sono separati a settembre di quest’anno.



Nonostante la dichiarazione sul web, l’argentina ha chiesto ai follower e ai giornalisti di comprendere il suo momento doloroso ed evitare speculazioni sul matrimonio finito così male e sulle figlie.

Wanda Nara e la televisione

Nara non è certo un volto nuovo in televisione, dopo aver preso parte al programma Il Grande Fratello in veste di opinionista, è stata una giurata del Cantante Mascherato versione argentina.

Nara ritroverà il sorriso a Ballando con le Stelle? Di sicuro sta già recuperando un po’ di serenità al fianco del rapper LGante con il quale ha realizzato un video cip dell’ultimo pezzo del cantante.