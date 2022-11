Wanda Nara: cosa sta succedendo con Mauro Icardi, tutto sull’inizio della loro storia d’amore

Wanda Nara, la ballerina e attrice argentina, è sempre stata una donna molto corteggiata e la sua vita sentimentale è abbastanza nota per via dei triangoli amorosi che l’hanno vista partecipe. Entriamo nel dettaglio per conoscere Wanda Nara, tutto sul matrimonio con Mauro Icardi.

Wanda Nara: da amante a moglie

Wanda Nara e Mauro Icardi si sposano nel 2014, subito dopo che la show girl argentina ha chiusto la storia con il calciatore Maxi Lopez. La bella sportiva (nella vita è anche procuratrice nel mondo del calcio), sembra aver iniziato la relazione con Icardi ancora prima della chiusura del matrimonio con Lopez e questo ha destato grande scalpore nonché determinato la fine dell’amicizia tra i due compagni di squadra.



Al matrimonio di Nara e Icardi che si è celebrato a San Isidro nella provincia di Buenos Aires, erano presenti 12 invitati ma i due hanno poi organizzato una grande festa il 7 giugno successivo.

Wanda e Mauro: dall’amicizia all’amore

Wanda e Mauro si conoscevano da tempo, era stata proprio lei a invitare Icardi in barca alle Eolie insieme all’ex marito Lopez. Da quel momento i due sono diventati grandi amici al punto di sentirsi anche privatamente per conversare.

Wanda sentiva grande affinità con Mauro e per questo gli rivelò di avere problemi con Maxi Lopez; lo stesso Icardi le disse di non separarsi ma qualcosa non andò proprio come doveva.

La fine del matrimonio tra Mauro e Wanda

Nel 2014 Mauro e Wanda si sposano ma nel 2021 ci fu una grossa crisi per via del tradimento di Icardi con la modella argentina Eugenia Suarez. Fu proprio Nara a pubblicare la notizia sui social fino alla separazione vera e proprio che avvenne nel settembre 2022. Icardi però non sembra darsi tregua e cerca un riavvicinamento con l’ex moglie che tuttavia sembra aver preso un’altra strada in compagnia del cantante rapper LGante con il quale è stata fotografata più volte.