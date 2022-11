Oroscopo di Paolo Fox del 7 novembre 2022: Bilancia davanti a un bivio, lo Scorpione affronta problemi economici

L'astrologo Paolo Fox oggi non fa sconti ai segni zodiacal: per alcuni di loro sarà un lunedì di scelte difficili da prendere e che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Le previsioni riguardanti tutti i segni dello zodiaco dell’astrologo Paolo Fox per la giornata di lunedì 7 novembre, con suggerimenti riguardanti amore e lavoro.

Oroscopo Ariete

Oggi la Luna transita nel segno e questo lo rende molto interessante. A breve termine i nati nell’Ariete avranno dei progetti da sviluppare. In amore per avere successo bisogna osare perché la fortuna aiuta gli audaci.

Oroscopo Toro

Opposizioni planetarie in corso per i nati nel segno e quindi è bene non agitare le acque in amore per non avere problemi. Per il lavoro sono possibili situazioni di nervosismo legate a polemiche inutili.

Oroscopo Gemelli

In questo giorno c’è una buona vitalità in amore, dopo alcuni giorni non particolarmente interessanti. Possibili delle complicazioni in ambito lavorativo che daranno vita a problemi da risolvere.

Oroscopo Cancro

Per i nati nel Cancro è un periodo nel quale si possono fare dei recuperi in campo sentimentale, ma è necessario curare anche la forma fisica. In ambito lavorativo è necessario affrontare con calma le varie situazioni e far notare i propri sforzi.

Oroscopo Leone

Periodo un po’ confuso in amore per i nati nel segno, con anche qualche piccolo nervosismo. Anche in ambito lavorativo potrebbero verificarsi dei problemi con riferimento a vecchi dissapori.

Oroscopo Vergine

Dopo aver superato la dissonanza della Luna, oggi è un giorno positivo in amore per i nati nella Vergine. Nel lavoro si deve cercare di risolvere velocemente una questione personale che potrebbe causare dei problemi.

Oroscopo Bilancia

Oggi e domani Luna in opposizione e quindi in amore è necessario fare le scelte giuste per evitare di essere messi da parte. Il senso di disagio è presente anche in ambito lavorativo e potrebbe incidere anche dal punto di vista fisico.

Oroscopo Scorpione

Per i nati nello Scorpione è il momento di pensare ad un nuovo incontro in amore, magari durante un viaggio emozionante.

In ambito lavorativo potrebbero verificarsi dei problemi dal lato economico e quindi è necessario fare attenzione alle spese.

Oroscopo Sagittario

I nati nel segno avranno buone esperienze in amore nella seconda parte del mese e devono quindi attendere.

Possibile una indisposizione fisica che porterà agitazione in ambito lavorativo, da non prendere assolutamente sottogamba.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel Capricorno oggi sarà una giornata di completo relax e chi vuole potrà cercare di sfruttarla ad esempio per delle cure estetiche.

In ambito lavorativo attenzione alla stanchezza causata dalla dissonanza della Luna.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno sono attratti da una grande voglia di amore libero e da sentimenti privi di gelosie e invidie morbose. Attenzione nel lavoro a chi potrebbe sentirsi offeso da un atteggiamento poco amichevole.

Oroscopo Pesci

Attenzione alle relazioni amorose nate negli ultimi tempi, specialmente per le coppie che hanno avuto delle recenti discussioni. Nel lavoro si deve rimandare ogni decisione e stare attenti ai rapporti con i colleghi.