Alessandra Celentano, la confessione sulla vita privata e l'attività sessuale: "Sono casta da..."

Alessandra Celentano è diventata famosa come una delle più rigide e spietate insegnanti di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Stasera, intervistata da Francesca Fagnani a Le Iene, avrà l’occasione di mostrare un suo lato meno rigido e accademico e di fare confessioni private. Alcune saranno particolarmente piccanti, come quelle riguardanti la sua vita sessuale, che hanno già fatto storia.

Alessandra Celentano, la verità sulla sua vita sessuale

Alessandra Celentano: il pugno di ferro con gli allievi, il cuore di panna nella vita privata. A raccontarlo è lei stessa, che rivela di essere sola da anni, e non solo: “Sono casta da 13 anni (…) Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”.

Francesca Fagnani non trattiene una certa sorpresa e l’altra risponde: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”. La Fagnani ha colto la palla al balzo, lanciando la battuta: “Vedrà adesso quante proposte”.

La vera notizia della puntata di #Belve di stasera è che la Celentano non batte chiodo da 13 anni 🤣💪🏻 #castità @francescafagnan https://t.co/mKvJlVQhiI pic.twitter.com/eFZI1v0hFu — Davide Maggio (@davidemaggio) November 8, 2022

La Celentano ha anche raccontato episodi difficili del passato dal punto di vista sentimentale: ”Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.