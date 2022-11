Eva Grimaldi, l’amore prima di Imma Battaglia: tutti i fidanzati famosi, Gabriel Garko e gli altri

Prima di incontrare il suo grande amore e la sua attuale moglie Imma Battaglia, Eva Grimaldi ha avuto una vita amorosa alquanto travagliata e non sempre felice.

La famosa attrice Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni, che ha partecipato anche a molti reality in televisione, è oggi sposata con Imma Battaglia con la quale aveva una relazione fino dal 2010, relazione che è stata poi resa pubblica nel 2017 durante la partecipazione al reality Mediaset intitolato L’isola dei famosi. Prima di questa relazione Eva Grimaldi ne ha avute altre due, la prima con Gabriel Garko e la seconda con le nozze con Fabrizio Ambroso.

La relazione con Gabriel Garko

Eva Grimaldi è stata per 4 anni protagonista delle cronache rosa per la sua relazione con l’attore Gabriel Garko.

Una storia che si è poi scoperto, era stata creata in modo artificioso con lo stesso Garko che ha dichiarato la sua omosessualità. La Grimaldi in una intervista ha comunque dichiarato che tra lei e l’attore è stato un rapporto denso di affetto e che la convivenza tra di loro è stata molto bella e ancora oggi c’è molta stima ed affetto tra di loro.

Il matrimonio con Fabrizio Ambroso

Terminata la relazione con Gabriel Garko, Eva Grimaldi si fidanza con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, e dopo appena sei mesi i due si sposano nel 2006. Matrimonio che dura solo per 4 anni dato che nel 2010 i due si separano per una precisa scelta effettuata dall’imprenditore veronese.

Una scelta che Eva Grimaldi non ha accettato con molta facilità e che l’ha portata ad avere problemi di alcolismo, prima con il vino e successivamente con il whisky. Il divorzio tra i due è avvenuto nel 2013.

Il coming out di Eva Grimaldi e il matrimonio

Imma Battaglia, la nota attivista di Napoli, e Eva Grimaldi, si sono sposate nel 2019, ed hanno celebrato questo loro amore con una cerimonia che è stata anche seguita in televisione sul canale Real Time.

Dopo l’annuncio della loro intenzione di sposarsi, Eva Grimaldi ha dichiarato che fino a 50 anni è stata “eterosessuale” e solamente l’incontro con una persona speciale come Imma Battaglia ha provocato in lei questo cambiamento, e che non si sarebbe mai innamorata di un’altra donna.

Il loro matrimonio, organizzato dal wedding planner delle star Enzo Miccio, è finito sulle prime pagine dei rotocalchi.