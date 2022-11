Le Iene, tensione per la puntata di stasera: cosa accadrà in puntata dopo il caso di Forlimpopoli

Vuoi sapere cosa ti aspetta al programma Le Iene di questa sera? Se la risposta alla domanda è affermativa non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo per conoscere cosa hanno da offrire i conduttori Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Vediamo insieme: le Iene, anticipazioni puntata di questa sera.

Giorni complicati per lo show Le Iene

Lo show Le Iene è di sicuro al centro dell’attenzione dei media per il caso Forlimpopoli che sembrerebbe aver scatenato l’ira dei follower e un morto suicida. Nelle scorse puntate della trasmissione si era parlato della morte del 24enne Daniele che aveva deciso di porre fine alla sua vita dopo aver scoperto che la ragazza, Irene, con la quale stava intrattenendo una fitta corrispondenza da un anno in realtà non esisteva.



La famiglia di Daniele aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri che dopo aver indagato erano riusciti a scoprire che dietro il nome di Irene si nascondeva un pensionato 64enne di Forlimpopoli.

I fan del programma Le Iene, che aveva raccontato l’accaduto, hanno riconosciuto e affrontato l’uomo (all’epoca condannato solo a una sanzione pecuniaria per sostituzione di persona), che lo scorso 6 novembre si è tolto la vita.



Purtroppo non sono uscite particolari anticipazioni riguardo all’accaduto e per sapere se alla punta di questa sera si parlerà di nuovo del caso sarà necessario guardarla.

Il format Ronf. Chi dorme è fuori

Una cosa è sicura: nella puntata di Le Iene di questa sera non mancheranno le risate con il format Ronf. Chi dorme è fuori, un esperimento sociale che vede i partecipanti chiusi dentro un capannone industriale destinati a non dover dormire per non rischiare l’eliminazione. Il cast del format è ricco di personaggi particolari, dall’attore porno Benny Green al sacerdote amante di tik tok don Ambrogio passando per Stefano Maniscalco, lo sportivo vincitore di due campionati mondiali di Karate.