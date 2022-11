Oroscopo di Paolo Fox del 9 novembre 2022: Marta dà la carica alla bilancia, quale sarà il segno più sfortunato

Cosa prevedono le stelle per la giornata del 9 novembre? Scopriamolo insieme alle previsioni di Paolo Fox.

Ariete

Siete in fibrillazione per un recente acquisto che avete fatto e che ormai occupa quasi tutti i vostri pensieri. Sui vostri obiettivi avete le idee chiare e si vede.

Toro

Dal punto di vista professionale recentemente avete dovuto prendere decisioni importanti. Adesso mettete da parte le perplessità e passate direttamente alla fase della realizzazione.

Gemelli

La giornata di oggi per voi nati sotto questo segno sarà caratterizzata da un pizzico di incoscienza che, però, vi renderà più disinibiti con la persona che vi piace.

Attenzione alla salute fisica.

Cancro

Se non siete ancora pienamente soddisfatti del vostro operato non dovete abbattervi, ma cercare di trovare un’altra soluzione.

Leone

Questa è una di quelle giornate in cui sarebbe meglio tenere a bada le parole e questo non vale solo a lavoro, ma anche in amore.

Vergine

La Luna è finalmente favorevole e questo vi renderà più tranquilli nel rapporto con il partner. Fate, però, attenzione alle spese perché a fine anno potreste averne di molto grosse.

Bilancia

Tutto ciò che è irriverente o eccessivo voi lo adorate. Questa è tutta opera di Marte che vi vuole proprio così spavaldi.

Per voi di natura molto ponderati, potreste rimanere piacevolmente colpiti da questo nuovo atteggiamento.

Scorpione

Oggi potrebbero arrivare delle importanti novità per voi dello Scorpione. Non fate passi frettolosi per quanto riguarda le finanze perché questo non è il momento giusto per rischiare.

Sagittario

In amore non siete pienamente soddisfatti e quindi è arrivato il momento di chiedervi se state frequentando la persona giusta. A lavoro potrebbe esserci qualche questione da sistemare.

Capricorno

Oggi potreste essere un po’ nervosi, ma nulla potrà intaccare la vostra armonia interiore.

Dovete rimediare ad alcune mancanze nel rapporto di coppia.

Acquario

Se siete single l’amore potrebbe bussare alla vostra porta. A lavoro sosterrete un collega in difficoltà.

Pesci

Un vostro familiare potrebbe chiedere la vostra attenzione. Dovete organizzare meglio la vostra vita da diversi punti di vista.