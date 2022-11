Uomini e Donne, Federica Aversano parla dopo aver lasciato il trono: la confessione sulla sua situazione personale

Nella prossima puntata di Uomini e Donne continua la telenovela tra Ida e Alessandro, la donna confessa di aver letto determinate cose nel telefono del cavaliere che la fanno pensare. Anche Roberta sembra confermare quanto detto dalla dama che non sa più se continuare la conoscenza. D’altro canto, Alessandro, non è certo di poter giustificare sempre il suo comportamento, perché a detta sua, difficilmente Ida lo creda. Alla fine la dama confessa di provare dei forti sentimenti per cavaliere e quindi gli chiede di restare e continuare la loro conoscenza, seppur proseguendo con i piedi di piombo perché ci sono ancora delle questioni che debbono essere risolte.

Il turno di Gemma arriva, al centro dello studio la dama conferma la sua conoscenza con Franco che però si sente anche con Stefania. L’uomo trova piacevole la conoscenza con entrambe le dame, confermando che Gemma è una vera e propria scoperta perché parlare con lei è molto più piacevole di quanto pensasse.

Federica Aversano spiega in che situazione si è trovata da tronista

Al centro del trono dei giovani c’è la questione di Federica Aversano. La ragazza non sembra aver trovato nessun corteggiatore che possa apprezzare. Nello specifico, ha rischiato Federico, confidando sia a Maria che ai corteggiatori che il carattere dell’uomo le piace moltissimo.

Però deve ammettere che nella sua situazione, con un figlio a cui pensare, non può lasciarsi affascinare dal carattere fumantino ma deve pensare di più cn la testa e meno con il cuore.

Questo discorso sembra quasi anticipare la possibilità che la ragazza possa lasciare il torno, infatti, nonostante siano passati ormai quasi due mesi, non riesce a instaurare un rapporto duraturo. A differenza sua, gli altri tre tronisti hanno ormai quasi raggiunto tutti il momento della scelta, con Lavinia che aveva le idee chiare già dall’inizio.

Anche i due Federico hanno trovato due corteggiatrici con cui hanno deciso di approfondire la conoscenza, addirittura uno di loro ha già dato il primo bacio del trono.