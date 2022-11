Julia Elle, Disperatamente Mamma: cosa si sa della scrittrice finita nella bufera mediatica degli ultimi giorni

Julia Elle, alias Giulia Cutispoto, è da giorni sulla graticola del gossip per via di alcuni aspetti della sua vita privata venuti alla luce, e per quanto differiscano dai racconti che lei stessa fa della sua vita.

Julia Elle, la famosa blogger che ha raccontato sui canali social, con toni ironici, la sua vita come mamma, è ultimamente incappata in quella che si può definire una “bufera mediatica”, in quanto accusata di aver mentito ai suoi follower riguardo alla sua storia.

Le bugie raccontate sui figli e le accuse dell’ex

Per un blogger o per un influencer l’errore più grande che si può commettere è quello di mentire ai follower, tradendo in questo modo la loro fiducia. E’ quello che è accaduto a Julia Elle, un blogger conosciuta come “Disperatamente mamma”, contro cui c’è l’accusa di aver raccontato sui social una storia della sua vita diversa da quella reale.

Grazie a questo, scrivendo anche 5 libri nei quali raccontava la sua storia, Julia Elle è divenuta un volto molto popolare ed è riuscita ad ottenere sponsorizzazioni per un ammontare di migliaia di Euro.

Originaria di Torino, dove è nata nel 1988, ha aperto il suo canale su YouTube nel 2016 quando ha lasciato la carriera di cantante dopo aver scoperto di aspettare la sua prima figlia. I suoi video, che raccontano i giorni di una “mamma imperfetta” sono ironici e sarcastici e questo le consente di ottenere diverse sponsorizzazioni, soprattutto di prodotti per i bambini e le loro mamme.

Dopo la prima figlia Chloe, è stata lasciata dal compagno, con il quale però, secondo quanto raccontato nei video e sui libri, ha concepito il secondogenito, Chris, in una notte di folle amore. Julia Elle ha cresciuto da sola i due figli anche se l’ex compagno, Paolo, è sempre stato presente nei libri e nei video sui social. Attualmente la blogger è in coppia con Riccardo, suo marito e nel corso di una partecipazione al programma condotto da Caterina Balivo e intitolato Vieni da me, i follower hanno notato alcune discordanze tra quanto detto da Julia e quanto riportato nel suo primo libro.

Questo ha fatto partire immediatamente le accuse nei suoi confronti.

La versione di Paolo e quella di Julia Elle

Paolo Paone, che per anni era stato criticato dai followers di Julia per il suo comportamento, ritenuto quello di un padre poco presente con i figli. L’uomo però nei giorni scorsi ha postato il suo sfogo in un messaggio su Instagram nel quale ha dichiarato di non essere il padre biologico di Chris e subito dopo anche la sorella di lui ha postato un messaggio di conferma. Dopo questi messaggi anche Julia ha dato la sua versione parlando di aver concordato con l’ex marito per i libri una versione “all’acqua di rose” del comportamento di Paolo, che lei ha accusato di violenza nei confronti di lei e della primogenita Chloe, in modo da tutelare anche il figlio che, come ha ribadito, è nato da un altro uomo che ha però fatto la scelta di non riconoscerlo.