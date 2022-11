Micol Incorvaia, chi è la sorella minore di Clizia Incorvaia che sta rendendo la vita dura ad Antonella Fiordelisi

Micol Incorvaia è entrata al GF VIP portando una buona dose di confusione. L’affascinante bionda ha acceso le ire di Antonella Fiordelisi, ingelosita a causa della passata relazione di Micol con Edoardo Donnamaria. Eppure, nonostante le critiche accese, c’è una persona che ha fatto il tifo per lei sin dall’inizio ed è la sua sorellina […]

Micol Incorvaia è entrata al GF VIP portando una buona dose di confusione. L’affascinante bionda ha acceso le ire di Antonella Fiordelisi, ingelosita a causa della passata relazione di Micol con Edoardo Donnamaria. Eppure, nonostante le critiche accese, c’è una persona che ha fatto il tifo per lei sin dall’inizio ed è la sua sorellina Clizia, che l’ha incoraggiata dicendole di vivere la sua vita in pieno, senza tenere conto delle critiche.

Micol Incorvaia e la sorella Clizia: ecco come affrontano il GF VIP

Nel momento in cui Micol Incorvaia ha varcato le porte della casa più spiata d’Italia, ha immediatamente capito che per lei la vita non sarebbe stata facile.

E infatti il primo scontro lo ha avuto con Antonella Fiordelisi, chiaramente infastidita dalla sua presenza. Il primo motivo dell’astio è senza dubbio la gelosia che Antonella prova per Micol, dal momento che quest’ultima è stata la fidanzata di Edoardo Donnamaria.

I due in passato hanno avuto una love story bollente e il pensiero che nella casa del Grande Fratello potrebbe scoppiare una nuova passione, non dà tregua ad Antonella.

La reazione di Alfonso Signorini di fronte al litigio delle due donne

Eppure, nonostante le critiche e la cattiva accoglienza ricevuta, Micol Incorvaia ha avuto il sostegno di tutta la sua famiglia e di una persona in particolare: Clizia Incorvaia, sua sorella minore nonché ex gieffina.

La bella influencer ha dichiarato di aver vissuto momenti di grande solitudine nella casa, ma le parole di Clizia la hanno aiutata a non sentirsi sola e ad affrontare gli scontri con più grinta.

E infatti, i social si sono inondati delle belle parole di Clizia e del video con alcune delle foto più belle della sorella maggiore.

Incuriosito da i pettegolezzi, Alfonso Signorini è rimasto a guardare il battibecco tra le due donne, felice delle parole di Micol e della reazione dell’influencer, che si è mostrata fiera e coraggiosa.

E infatti, le parole di Antonella sono state piuttosto dure e piccanti, tanto da conquistarsi le antipatie di alcuni coinquilini. La situazione, al momento, è ancora bollente e noi siamo curiosi di sapere come finirà.