Uomini e Donne, arriva la sostituta di Federica Aversano, ed è un volto noto: ecco qual è la sua storia

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 9 novembre vedranno delle importanti novità sia per quanto riguarda il trono over sia per quello che concerne il trono classico. Ancora una volta la protagonista della puntata sarà senza dubbio Ida Platano, legata ad Alessandro, con il quale la donna ha avuto nel corso delle ultime puntate non poche discussioni. Dopo un periodo di discussioni e complicazioni, i due si confronteranno nuovamente. Tuttavia a intromettersi nel rapporto della coppia sarà Riccardo Guarnieri, ex storico della dama del trono over. Riccardo aveva già espresso la volontà di stabilire un rapporto di amicizia con Ida, cosa che la donna però ha rifiutato categoricamente dal momento che ha affermato di non poter mai riuscire a diventare amica dell’uomo.

Tra i due, conosciutisi nel programma di Maria de Filippi, in passato ci sono stati degli alti e bassi fino a quando non hanno deciso di interrompere definitivamente la loro relazione.

Anticipazioni Uomini e donne 9 novembre: arriva la sostituta di Federica Aversano

Secondo le anticipazioni, sembra che nella puntata di Uomini e donne del 9 novembre 2022 l’attenzione sarà concentrata sulle due troniste del trono classico ovvero Lavinia e Federic In particolare Lavinia avrà modo di confrontarsi nuovamente con il suo corteggiatore Alessio, un ragazzo che ha affermato di essere realmente interessato a lei ma con il quale la tronista non riesce ad aprirsi completamente.

Dopo aver visto l’esterna, Lavinia e Alessio avranno ancora una volta un acceso dibattito che porterà la giovane ad avere un attacco di ansia particolarmente forte.

Per quanto riguarda Federica invece, la ragazza si è ritirata dal gioco. Al suo posto potrebbe arrivare una nuova tronista e c’è già un nome che circola, ovvero quello di Monica Cudia.

La Cudia è stata in passato la corteggiatrice di Federico Dainese, ma si era ritirata dal gioco quando ha capito di non poter essere scelta. Un certo spazio sarà anche dedicato ai due tronisti chiamati rispettivamente Federico N. e Federico D. e le loro corteggiatrici che hanno portato in esterna.