Fabio Balsamo, tutto sul nuovo concorrente di Lol 3: il successo con i The Jackal, i film e l’arrivo ad Amazon

Fabio Balsamo non è solo uno dei volti dei The Jackal: nel suo curriculum non mancano presenze in capolavori cinematografici. A Lol 3 potrebbe vincere senza mai dire una battuta.

La terza edizione di Lol, il programma che va in onda su Amazon Prime Video, avrà, come di consueto 10 protagonisti e uno di questi è il 33enne Fabio Balsamo, attore comico visto già molte volte in televisione ed al cinema. Vediamo una sua biografia e come si è sviluppata la sua carriera.

Fabio Balsamo, vita privata ed esordi come attore

Nato in provincia di Napoli, a Casalnuovo, nel 1989, Fabio Balsamo ha iniziato a recitare da giovanissimo e nello stesso tempo a studiare arte drammatica presso la prestigiosa Università Popolare dello Spettacolo di Napoli dove ha anche ottenuto la laurea. Nel 2015 arriva la fama grazie soprattutto al web, dove imperversano gli sketch comici del gruppo The Jackal di cui fa parte.

Nello stesso anno inizia la sua carriera cinematografica con la partecipazione al film intitolato Babbo Natale non viene da Nord, diretto da Maurizio Casagrande. Molte sono le sue apparizioni sulla scena teatrale con Macbeth e Salomé ed anche il famoso testo Sei personaggi in cerca d’autore. Due anni più tardi, nel 2017, Fabio Balsamo è uno dei protagonisti di AFMV – Addio fottuti musi verdi, il primo film con protagonista il gruppo The Jackal. Nel 2020 è stato uno dei protagonisti in un episodio della serie televisiva Don Matteo, e nell’anno successivo è entrato a far parte del cast di Generazione 56k, una serie andata in onda su Netflix.

Fabio Balsamo a Lol 3

Con la partecipazione al programma di Amazon Prime Video, Fanio Balsamo tenta di replicare il successo della prima edizione, quando a vincere fu un altro membro dei The Jackal, Ciro Priello.

Personaggio ironico e di grande imprevedibilità, Balsamo è assolutamente adatto a questo comedy show, dal sottotitolo “chi ride è fuori” dove è necessario resistere senza ridere alle battute degli altri concorrent in gara.

Nonostante la sua grande popolarità, l’attore comico napoletano è molto riservato riguardo alla sua vita privata e nel web non ci sono notizie relative a fidanzate o mogli.