Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri vuole abbandonare il trono, e dice a Ida: “L’unica donna che…”

Dopo anni di tira e molla, convivenze fallite, litigi e scontri durissimi, ora Riccardo spiega a cuore aperto cosa significhi Ida per lui e perché vuole abbandonare il trono

Le anticipazioni della puntata del 10 novembre 2022 di Uomini e donne vedono al centro dell’attenzione ancora una volta Ida Platano, dama del trono over che è stata legata in passato a Riccardo Guarnieri mentre oggi prosegue la sua frequentazione con il cavaliere Alessandro.

Cosa succederà nella puntata di Uomini e donne del 10 novembre

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 10 novembre verrà dato nuovamente spazio a un’altra dama molto conosciuta del trono over, la torinese Gemma Galgani. La donna è ormai abituata a condividere le proprie esperienze amorose nello studio di Maria De Filippi e anche in tale occasione ci saranno delle novità per quanto riguarda le sue frequentazioni.

Tra i tronisti del trono classico invece l’attenzione sarà puntata su Lavinia Mauro, la giovane tronista che ha affermato di soffrire di attacchi di ansia. Tra la ragazza e il corteggiatore Alessio Campoli (già conosciuto al pubblico di Uomini e donne per aver corteggiato in passato Angela Nasti) ci saranno delle nuove e accese discussioni: il ragazzo infatti accuserà Lavinia di essere viziata e di volere tutto secondo i suoi desideri. Proprio per questa ragione Alessio affermerà la sua volontà di lasciare il programma televisivo, cosa che turberà sicuramente la bella tronista.

Riccardo Guarnieri a cuore aperto con Ida Platano

A far scattare l’ira di Ida sarà la sua rivale in amore Roberta Di Padua (che ha avuto una frequentazione con l’ex storico di Ida).

Secondo la dama infatti ci sarebbero stati degli sguardi di troppo tra Roberta e Alessandro che avrebbero fatto accendere la gelosia della donna. A confrontarsi con Ida però non ci saranno soltanto Alessandro e Roberta ma anche Riccardo, con la quale avrà un’accesa discussione che lo porterà ad annunciare l’abbandono del programma di Maria De Filippi.

Pur non provando più amore per la donna, il cavaliere ha sostenuto di volerle ancora molto bene e di avere intenzione di instaurare un rapporto basato sull’affetto e sul rispetto reciproco: “Ida è la donna che ho amato più della mia vita ed è l’unica a cui abbia chiesto di sposarmi“.