Amici, anticipazioni puntata del 13 novembre 2022: tra gli ospiti anche un mito della televisione italiana

I ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi rimarranno sgomenti davanti alle sorprese che il programma ha in serbo per loro.

Sei un appassionato dello show Amici di Maria De Filippi? Se la risposta a questa domanda è affermativa non perderti la lettura di questo articolo per conoscere Amici, anticipazione della puntata del 13 novembre 2022. La trasmissione che andrà in onda domenica è infatti stata registrata giovedì 10 novembre e si attesta ricca di emozioni per i follower del programma.

Tante sorprese nella puntata del 13 novembre 2022

Una cosa è certa: Amici non lesina sorprese a nessuno. Per questo motivo, nella puntata di domenica 13 novembre 2022 ci saranno ospiti d’eccezione come le cantanti Giorgia e Alessandra Amoroso.

Oltre a loro calcheranno le scene anche Michele Bravi, Beppe Vessicchio e Stash.

Le sorprese non finiscono qui perché anche gli allievi della scuola di Amici saranno colti da due belle novità. Wax e Aaron due dei cantanti di Amici, riceveranno sorprese da Belén Rodriguez e Irama che manderà un messaggio a Wax.

Gare e lacrime

Tra gli appuntamenti più aspettati dello show c’è di sicuro la gara degli inediti che permette al vincitore di aggiudicarsi la possibilità di cantare nella finale del programma Tu Si Que Vales. Il vincitore sarà Aaron grazie al nove ricevuto dalla giuria mentre Niveo dovrà abbandonare il sogno di esibirsi per via di uno scarso sette.



Niveo sarà preso di punta durante la puntata per via del fatto che la sua insegnante, Lorella Cuccarini, proporrà di sospendergli la maglia anche perché il ragazzo non ha superato il compito di Rudy Zerbi.

Chi sarà il migliore nel ballo?

A giudicare i ballerini c’è Irma De Paola che premia Gianmarco, il ballerino hip hop della Celentano. Questo permetterà al ragazzo di esibirsi al fianco di Aaron a Tu Si Che Vales.

Ramon torna a casa con un sei stiracchiato mentre Giulia Pauselli si attesta come migliore per quanto riguarda la gara di improvvisazione.

Megan non supera la prova della Celentano e la prova Oreo viene vinta da Rita.