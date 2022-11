Beatrice Valli è davvero incinta: l’annuncio sulla gravidanza su Instagram, ecco come sta andando

Beatrice Valli è davvero incinta: non è lattosio, è in corso per lei la sua quarta gravidanza. Si tratta del terzo figlio per la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini.

Beatrice Valli, nota per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha annunciato la sua quarta gravidanza. L’influencer ex corteggiatrice aveva attribuito la colpa della crescita del pancino al lattosio ma ormai non ci sono più dubbi perché è stata lei stessa a dare la notizia sui social. Vediamo insieme Beatrice Valli, tutto sulla notizia della quarta gravidanza: il post su Instagram.

Quarto figlio in arrivo per Beatrice Valli

Ebbene sì, questa volta è vero: Beatrice Valli aspetta il quarto figlio, ad annunciare la notizia è stata proprio lei stessa con un post sul social Instagram.



La gravidanza permetterà a Marco Fantini, compagno della Valli di diventare genitori per la terza volta anche se l’influencer è a quota quattro figli. Il primo, Alessandro, è infatti nato dalla relazione con Nicolas Bovi mentre gli altri tre sono dovuti all’amore tra Beatrice e Marco che stanno insieme dal 2014.

L’annuncio sui social

Beatrice Valli ha sempre nascosto la sua gravidanza ma non solo ai follower ma anche a suo sorella Ludovica che aveva commentato un post dubbioso su Instagram, dove Beatrice attribuiva al lattosio la crescita della pancia, affermando di non sapere nulla sulla gravidanza ma che comunque sarebbe stata felice per lei.



L’influencer ha sdrammatizzato postando un contenuto su Instagram molto chiaro: “Questa volta non è colpa del lattosio! Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia.

Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente”.

Ora Beatrice è a quota quattro ma non nasconde il fatto che ha sempre amato le famiglie numerose soprattutto adesso che sembra aver trovato l’amore della sua vita grazie a Marco.

La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne e da allora non si è più separata anzi! Beatrice e Marco sono infatti la famiglia più seguita sul web.

Non si hanno notizie per quello che riguarda il sesso del bambino perché è ancora troppo presto ma per Marco non sarebbe male un maschietto dopo Azzurra e Bianca.