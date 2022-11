LOL 3, chi sono i comici ed attori che parteciperanno alla terza edizione del programma

A Lol 3 saranno presenti dei veri pezzi da novanta, e non sarà certo facile fare pronostici su come andrà a finire e chi sarà il vincitore.

Il comedy show in onda su Prime Video è arrivato alla terza edizione e nei giorni scorsi sono stati resi noti i nomi dei concorrenti, 10, che cercheranno di aggiudicarsi il primo posto. Ecco la lista dei comici selezionati. La trasmissione anche quest’anno sarà condotta da Fedez e ad affiancarlo ci sarà Frank Matano.

“Lol: Chi ride è fuori”

Il format del programma di Prime Video, che ha ottenuto immediatamente un grande successo, è nato in Giappone ed è stato successivamente esportato e prodotto in altri 15 Paesi in tutto il mondo. In questa edizione i 10 concorrenti saranno Nino Frassica, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo, Marina Massironi, Cristiano Caccamo, Luca Bizzarri, Marta Filippi, Paolo Kessisoglu, e Paolo Cevoli.

Tra tutti i partecipanti la vera e propria punta di diamante del cast della terza edizione è Nino Frassica, che è stato sollecitato alla grande da tutto il mondo dei social. Anche Fabio Balsamo, componente del gruppo The Jackal, parteciperà con grande voglia per bissare la vittoria, nella prima edizione, del suo compagno di gruppo Ciro Priello. Herbert Ballerina è in nome d’arte di Luigi Luciano, mentre partecipano insieme i due componenti del duo comico Luca&Paolo che, dopo aver iniziato con il gruppo genovese dei “Cavalli marci” si sono poi confermati come duo comico e autoriale.

Il resto del cast e il funzionamento del programma

Gli altri partecipanti sono l’attrice e cabarettista Marina Massironi che ha collaborato lungamente con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ed ha partecipato con successo al film “Pane e Tulipani”, il 22enne attore Cristiano Caccamo, che ha partecipato anche a Don Matteo 11, Paolo Cevoli, uno degli attori storici di Zelig, Marta Filippi attrice e doppiatrice, già vista in Rai in programmi come “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella”, e Brenda Lodigiani, imitatrice e attrice, che ha debuttato in televisione come presentatrice di programmi per bambini.

Lol ha avuto un grande successo nelle edizioni precedenti ed in questa torna con lo stesso formato con i comici che si sfideranno tra loro cercando di rimanere assolutamente seri per 6 ore mentre gli avversari cercheranno di farli ridere. Il vincitore si aggiudicherà i 100mila euro di premio, che saranno devoluti in beneficienza.