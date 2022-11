Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 12 e 13 novembre 2022: momento interessante per i single, per i Gemelli momento down

Tutte le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per i segni dello zodiaco, che questo weekend vivranno grandi emozioni.

Ecco le previsioni relative al fine settimana del 12 e 13 novembre elaborate da Paolo Fox nell’oroscopo dei 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Nel fine settimana i nati nell’Ariete avranno la Luna nel segno e questo porterà incontri interessanti soprattutto per i single. In ambito lavoro sono giorni che riporteranno il sereno dopo molto tempo.

Oroscopo Toro

Weekend con molta passione per i nati nel segno, con possibili cambiamenti in ambito sentimentale. Nel lavoro è necessario avere uno spirito di adattamento per i cambiamenti che avvengono.

Oroscopo Gemelli

Sabato e domenica non saranno giorni favorevoli in ambito sentimentale, in special modo per le persone che recentemente hanno avuto dei conflitti.

Nel lavoro i nati nel segno avranno una maggiore aggressività a livello verbale.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno che sono stati in tensione nella settimana trascorsa, avranno due giorni interessanti in campo sentimentale e nessun problema dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Leone

L’amore in questo weekend sarà il principale protagonista con i single che avranno modo di fare incontri molto interessanti, mentre per le persone già in coppia potrebbero arrivare delle proposte di convivenza o matrimonio.

Oroscopo Vergine

Per i nati nella Vergine in questo momento il lavoro è il protagonista assoluto della vita, ma nel fine settimana si devono prendere delle pause per dare spazio alle amicizie e al divertimento, con uscite e nuovi incontri.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nel segno in questo fine settimana arriveranno dei piccoli successi anche se a discapito di stanchezza e fatica. Chi lavora in autonomia avrà la possibilità di riparare danni causati da altre persone.

Oroscopo Scorpione

I nati nello Scorpione devono risolvere alcuni problemi rimasti in sospeso e chiarire le situazioni senza aspettare.

In ambito sentimentale i due giorni del fine settimana saranno molto intensi.

Oroscopo Sagittario

In questo fine settimana, in ambito lavorativo occorre stare molto attenti nelle valutazioni, ma questo sarà facile grazie alla brillantezza ed alla concentrazione.

Possibili sviluppi di approcci sentimentali precedenti.

Oroscopo Capricorno

Attenzione ai legami ed ai rapporti non chiari in campo sentimentale, che potrebbero far rischiare mosse affrettate e portare situazioni di stress. Nel lavoro evitare di fare troppi passi in avanti senza conoscere.

Oroscopo Acquario

Per i nati nel segno questo fine settimana sarà all’insegna dei sorrisi e della gioia, con sensazioni positive in campo sentimentale.

Dedicare la giornata di domenica alle relazioni sociali con incontri con parenti ed amici.

Oroscopo Pesci

Per i nati nel segno è una fase nella quale si ricercano soluzioni ai vari problemi, specialmente in ambito lavorativo. In amore fare attenzione ai possibili danni causati da terze persone.