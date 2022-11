Oroscopo di Paolo Fox dell’11 novembre 2022: tutti i segni e le previsioni

Cosa dicono le stelle sulla giornata dell’11 novembre? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete

Si annuncia per voi una giornata altalenante. Proprio non riuscite a sopportare le critiche e sarete critici nei confronti degli altri. In tarda serata potreste avere qualche discussione.

Toro

Oggi sarete un tantino nervosi per varie questioni soprattutto che riguardano i soldi e la casa. Viste le opposizioni del momento, l’amore ha bisogno di più serenità.

Gemelli

Sarete efficienti nelle piccole cose, ma inconcludenti nelle grandi. Sarete anche stranamente possessivi nei confronti della vostra dolce metà.

Cancro

Giornata eccezionale per i single in cerca di nuove conquiste. A lavoro avrete tutte le carte in regola per ottenere dei risultati al di sopra delle vostre aspettative.

Leone

Con la Luna contraria avvertirete aria di nervosismo. Sia in famiglia che a lavoro richiedono più impegno da parte vostra.

Vergine

Se state affrontando una questione legale impegnativa, potreste ricevere delle notizie scoraggianti che riguardano il vostro caso. Ci sono in ballo dei cambiamenti che potrebbero turbarvi.

Bilancia

In amore non avete pazienza e siete poco tolleranti e questo potrebbe causare qualche litigio con le persone che vi circondano.

A lavoro, anche se siete stanchi, le soddisfazioni non mancano.

Scorpione

Pur di non ammettere che avete fallito, avete lasciato andare persone importanti. Prendetevi del tempo per riflettere su quello che vi sta accadendo.

Sagittario

Nel vostro cuore e nella vostra anima sta avvenendo una rivoluzione, ma non lasciate trapelare nulla.

A lavoro trascorrete una bella giornata anche se impegnativa.

Capricorno

Avete voglia di coccole e di essere coccolati, guardatevi intorno, magari la persona che cercate non è poi così lontana. La Luna vi sosterrà in qualunque decisione voi prendiate.

Acquario

Questa di oggi sarà una vera e propria giornataccia, ve ne capiteranno di tutti i colori: la macchina che non parte, screzi con i vicini, discussioni a lavoro e quant’altro.

Pesci

Grazie al vostro impegno, tempestività e intuito, otterrete delle ottime chance. Se siete degli studenti, avrete degli ottimi voti.