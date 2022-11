Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 14 al 20 novembre 2022: tutti i segni e le previsioni

L'astrologo Paolo Fox ne è certo: per un segno, la settimana dal 14 al 20 novembre 2022 sarà una settimana di grandi conquiste in amore.

Ecco l’oroscopo per la settimana che va dal 14 al 20 novembre con le previsioni elaborate per amore e lavoro, segno per segno, da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Per i nati nell’Ariete sarà una settimana dal sapore dolceamaro, con ottimo umore ma la necessità di affrontare alti e bassi in amore. Anche per quanto riguarda il lavoro ci saranno dei problemi per cui si deve cercare di stringere i denti.

Oroscopo Toro

Per i nati nel segno all’orizzonte si prospettano buone notizie in amore ed anche nel lavoro sarà possibile procedere in modo spedito godendosi una settimana del tutto positiva anche grazie alla buona salute.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nei Gemelli è necessario volare bassi, anche se non sarà la settimana peggiore dal punto di vista sentimentale. Necessario usare molta cautela e cercare di sfruttare le “finestre” lavorative che ci saranno dal giovedì fino a fine settimana.

Oroscopo Cancro

Settimana fortunata per i nati nel Cancro, con il cielo dalla loro parte specialmente per quanto riguarda il lato sentimentale. I giorni migliori della settimana, anche dal punto di vista lavorativo saranno il lunedì e il giovedì.

Oroscopo Leone

Settimana noiosa e piena di impegni per i nati nel Leone, specialmente dopo giovedì.

In campo sentimentale lo stress aumenterà con il fine settimana. Molti gli impegni lavorativi che lasceranno poco spazio a tutto il resto.

Oroscopo Vergine

Per i nati nella Vergine questa settimana propone giorni fantastici specialmente all’inizio, da sfruttare al meglio in campo sentimentale. Possibili buone sorprese anche in campo lavorativo.

Oroscopo Bilancia

Giornate positive ad inizio settimana per i nati nella Bilancia, sia in amore che nel lavoro, anche se in ufficio è necessario porre attenzione ad alcune insidie che si potrebbero presentare.

Oroscopo Scorpione

Settimana senza stress per i nati nel segno, con tanti aspetti positivi specialmente in amore, ma è necessario non strafare.

La pazienza si rivelerà una preziosa alleata nel campo lavorativo.

Oroscopo Sagittario

Settimana che inizia con una pessima giornata di lunedì, ma in seguito i nati nel segno non avranno problemi in amore.

Buone soddisfazioni anche nel campo lavorativo, specialmente nella seconda parte della settimana.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel segno la settimana avrà poca stabilità e si alterneranno giorni buoni e meno buoni dal punto di vista dell’amore. Per quanto riguarda il lato lavorativo si deve evitare di accumulare stress lasciando da parte inutili discussioni.

Oroscopo Acquario

I nati nell’Acquario in questa settimana vedranno la loro pazienza messa alla prova da una serie di eventi e devono quindi restare molto calmi. Nonostante alcune preoccupazioni dal lato finanziario potranno godersi il lato sentimentale della vita.

Oroscopo Pesci

In settimana per i nati nei Pesci potrebbero essere presenti delle nuvole in campo sentimentale, ma sarà possibile gestirle molto bene. Nell’ambito del lavoro si deve cercare il tempo per dedicarsi a famiglia e amici.