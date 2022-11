Stefano De Martino si sbilancia quando gli chiedono se vuole altri figli da Belen: “Sicuro no, però…”

Quella di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è il classico esempio di famiglia allargata. Pur ignorando quali siano i rapporti con Antonino Spinalbese, sappiamo che De Martino sta facendo di tutto per creare la giusta armonia con Belen e questo ha significato anche prendersi cura della figlia avuta da lei con l’hair stylist al momento chiuso nella Casa del GF Vip.

Punzecchiato sul tema della paternità, De Martino ha però fatto una serie di dichiarazioni che hanno colpito chi era in sua compagnia.

Ilaria D’Amico stuzzica Stefano De Martino, la risposta bomba di lui

Ilaria D’Amico ha abbandonato il mondo del calcio per creare il programma dei suoi sogni, un talk che va in onda in prima serata su Rai Due ogni giovedì.

Il programma, che si chiama Che c’è di nuovo stasera? Non sta ottenendo grandi risultati in termini di share e, questa settimana, si è tentato il tutto per tutto con un ospite che solitamente richiama molto l’attenzione del pubblico ed è anche molto amato: Stefano De Martino.

Ilaria D’Amico ha deciso di scommettere sul campione di ascolti ed è andata dritta a stuzzicarlo su argomenti molto personali. Tra questi anche l’ipotesi dell’arrivo di un altro figlio: al momento De Martino è padre del solo Santiago, avuto dalla moglie Belen Rodriguez.

In realtà in casa c’è un’altra piccola di quasi un anno e mezzo che richiede tutte le loro attenzioni: è Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese che al momento è assente per motivi televisivi.

Ilaria D’Amico ha deciso quindi di pungere De Martino sul vivo dicendo: “Tu ne hai fatto solo uno”, intendendo che ha un figlio solo, e lui ha risposto scherzando: “Quindi ho tempo?” E, su un’eventuale nuova paternità ha aggiunto: “No, non ci allarghiamo (…) sicuro no, però al momento…io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro”.