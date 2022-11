Uomini e Donne, Lavinia Mauro sta per avere una fortissima delusione: il comportamento di un corteggiatore la sconvolge

Al centro dello studio torna protagonista il triangolo tra Ida, Roberta e Alessandro. Ida confessa di avere del risentimento nei confronti di Alessandro perché nota degli sguardi complici tra lui e la ex. Interviene Maria che suggerisce al cavaliere di chiarire con la dama proprio perché la fine della loro storia è recente e ci sono stati dei sentimenti importanti e dei momenti di intimità, così i due ballano insieme. Nel frattempo Ida abbandona arrabbiata lo studio e toccherà ad Alessandro cercare di placare gli animi, l’intervento di Maria non basta a calmare Ida anche perché Riccardo non farà altro che gettare altra benzina sul fuoco.

Secondo Maria, l’uomo è ancora innamorato di Ida e non riesce a vedere il ritrovato amore della dama per l’ultimo arrivato Alessandro. Dal canto suo Riccardo sostiene che purtroppo quello che lo spinge a lasciare il programma è il cattivo rapporto con Ida, non riuscire a comportarsi come due persone civili per lui è molto dura.

Il trono classico: le novità

Per quanto riguarda i giovani, dopo la decisione della tronista di voler abbandonare per sempre lo studio a causa dell’impossibilità di trovare qualcuno con cui costruire un rapporto sincero, Lavinia continuerà il suo percorso con i corteggiatori.

In esterna, il nuovo arrivato Alessio, mostra un lato che colpisce molto la tronista che si dice molto ammaliata dai suoi modi.

Purtroppo però il confronto in studio non è così sereno. Alessio afferma infatti di voler lasciare il programma e abbandonare definitivamente Lavinia. Il tutto è come un filmine a ciel sereno, infatti la tronista è molto triste di questo rifiuto improvviso e ingiustificato. Inoltre, gli opinionisti si scatenano subito contro Alessio che non appare coerente con quello che a detto in esterna. Sembra dunque legittimo sospettare che ci sia qualcosa dietro questo suo strano comportamento che nn dice nulla di buono sul privato dal ragazzo, potrebbe forse essere già fidanzato?