Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone: che lavoro fa e come si sono conosciuti

Chi è Paolo Carullo, marito della bella Miriam Leone? Se vuoi conoscere qualcosa di più sulla coppia non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo per conoscere alcune informazioni su Paolo Carullo, chi è il marito di Miriam Leone.

Paolo Carullo: chi è il marito di Miriam Leone

Paolo Carullo è un imprenditore legato al mondo della finanza. Come la sua bellissima moglie e attrice Miriam Leone, anche Paolo è di origine siciliana (è nato a Caltagirone in provincia di Catania). Fin da piccolo ama i numeri e questo lo porta a trasferirsi a Milano per seguire gli studi di Economia e Finanza.

Appena laureatosi si lancia nel mondo della finanza e la sua carriera è così clamorosa tanto da essere notato da diverse società. Ora Paolo è operatore finanziario dell’Aliante Partner.

Se pensi che Paolo sia un uomo tutto orientato sui numeri ti sbagli di grosso perché una delle sue passioni maggiori è la musica. Per questo motivo ha fondato insieme al vicepresidente di Sentinel DIagnostics, Matteo Roveda, una coppia particolare: il duo Apple Jack Band specializzato sulla musica elettronica.

La passione per la musica ha permesso a Paolo Carullo di farsi conoscere anche in campo artistico al punto che i produttori del film di Chiara Ferragni hanno scelto la Apple Jack Band per creare la colonna sonora.

La riservatezza al primo posto

Paolo Carullo è un uomo molto riservato e infatti non è possibile trovare molte informazioni su di lui, né sul web né su testate giornalistiche.

Per questo motivo non è chiaro come abbia conosciuto Miriam Leone anche se alcune voci di corridoio parlano di un incontro grazie ad amici comuni.

Le uniche foto della coppia sono quelle del matrimonio che si è tenuto nel Santuario Santa Maria a Ragusa il 18 settembre altrimenti non è possibile vedere come Paolo e Miriam passano le loro giornate dal momento in cui sono entrambi riservati riguardo la vita privata.