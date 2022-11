Paolo Kessisoglu, tutto sul futuro concorrente di LOL 3: la carriera in coppia con Luca Bizzarri e la vita privata

Paolo Kessisoglu è noto per essere uno dei due componenti della coppia comica Luca e Paolo, che insieme hanno avuto un grande successo nel cinema e in televisione. La sua carriera di attore va però oltre il duo comico.

Tra i protagonisti del programma Lol 3 c’è l’attore comico Paolo Kessisoglu che, nella sua carriera, vanta anche ruoli di cabarettista, attore e conduttore televisivo. Il cast del programma Lol3, Chi ride è fuori, è stato annunciato da poco e Paolo è pronto a entrare in scena anche se, questa volta, dovrà farlo senza l’amico Luca Bizzarri. Se sei un appassionato della trasmissione, prosegui nella lettura di questo articolo dove si parlerà di Paolo Kessisoglu, tutto sul futuro concorrente di Lol3.

Paolo Kessisoglu: curiosità e non solo

Quando si parla di Paolo Kessisoglu, la prima domanda che ci si pone è se il ragazzo sia di origine straniera.

In effetti il cognome trae in inganno ma a tutto c’è una spiegazione. Il nonno di Paolo era di origine armena (per la precisione era di Smirne) e portava il cognome Keshishian che venne poi italianizzato in Kessisoglu.

Paolo nasce a Genova e fin da piccolo si appassiona all’arte studiando chitarra. Nel 1991 l’incontro con Luca Bizzarri gli farà scoprire il mondo della televisione e insieme a lui fonda il duo comico tanto conosciuto e amato.

La carriera di Paolo Kessisoglu

La carriera di Paolo Kessisoglu è legata a quella dell’amico Luca con il quale ha partecipato a tanti programmi televisivi, primo fra tutti Le Iene.

Nel 2000 prestano le loro voci nel film Le Follie Dell’Imperatore firmato Disney raggiungendo poi il successo nel 2003 con lo show televisivo Camera Cafè.



Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, Paolo e Luca diventano i conduttori della trasmissione calcistica Quelli Che Il Calcio.

Nello show Lol3 Paolo userà tutta la sua comicità per far ridere gli altri concorrenti e vincere il programma senza risparmiarsi in battute e ricorrendo anche a uno dei suoi personaggi di maggior successo: il venditore Paolo Bitta di Camera Cafè.

Sei pronto a ridere? Se la risposta è affermativa non perderti la nuova edizione di Lol!