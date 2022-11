L’attore di “Ciribiribì Kodak” oggi è nei guai e chiede aiuto: cosa gli è accaduto negli ultimi anni

Negli anni ’80 è diventato famoso per il tormentone “Ciribiribì Kodak” e per la sua interpretazione di un alieno con occhiali da aviatore e faccia buffa in un famoso spot per una nota marca di fotografia. Tuttavia, l’attore napoletano Davide Marotta è oggi sotto i riflettori per un motivo diverso e decisamente meno piacevole. Marotta rischia infatti di perdere la casa in cui vive con la madre e il fratello di 88 anni. La villa, che appartiene alla famiglia da tre generazioni, si trova in via Cupa del Principe a Poggioreale, vicino al Parco Aldebaran, ed è oggetto di un lungo contenzioso tra Napoli e Marotta.

Davide Marotta, cosa sta accadendo nella sua vita oggi

Dopo i lavori di ristrutturazione, il vincolo è stato posto sull’immobile dopo il condono (che ha respinto la domanda perché si trovava in una zona vincolata vicino al cimitero). Secondo la procura di Napoli, la casa va demolita e ciò dovrebbe accadere a partire da oggi.

Queste le parole dell’uomo, a Fanpage: “Martedì mi hanno comunicato l’abbattimento. Ma abbiamo vinto il ricorso al Tar sul condono. In quella casa, con me, vivono anche mio fratello e mia mamma di 88 anni. Quella masseria ha quasi 150 anni. Mio nonno ci andò a vivere da sposo negli anni Venti del 1900.

Lì sono nati mia mamma nel 1934 e tutti i suoi fratelli: 8 figli. Io la comprai nel 1993 per affetto. L’abbiamo ristrutturata, ma esternamente è rimasta com’era”.

In molti, amici e fan, hanno manifestato solidarietà nei suoi confronti, nonché un presidio di protesta.

Davide Marotta: famiglia, figli, carriera nello spettacolo

Davide Marotta è un attore affetto da nanismo. Non si è mai sposato né ha avuto figli: tuttora vive con la madre ed il fratello. La sua è stata una carriera televisiva piuttosto prolifica: dal 2008 al 2012 ha recitato in Il Miracolo di Don Ciccillo e a Finché morte non vi separi.

Ha lavorato anche con il regista Leonardo Pieraccioni ne Il Professor Cenerentolo.