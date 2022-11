Uomini e Donne, è la fine: “Vaff***ulo Ida”, Riccardo Guarnieri non ce la fa più, esplode in studio e lascia il programma

Per il cavaliere di Uomini e Donne è la fine: per la prima volta dice tutto quello che non aveva mai detto all'ex compagna.

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 15 novembre ci saranno delle importanti novità per quanto riguarda non solo i tronisti ma anche dame e cavalieri del trono over. Il trono classico vedrà protagonista soprattutto Lavinia: la giovane ha portato in esterna diversi corteggiatori con cui dice di essere stata bene ma in realtà ha richiamato nello studio di Maria De Filippi il corteggiatore Alessio Campoli che si era autoeliminato. Tra i due nelle scorse puntate c’era stato un forte scontro dettato da diverse incomprensioni. Nella puntata l’attenzione sarà concentrata anche sulla tronista Federica, la giovane campana che inizialmente non aveva avuto un percorso roseo con i suoi corteggiatori sostenendo di non aver ancora avuto il colpo di fulmine.

Uomini e donne: anticipazioni puntata 15 novembre

Le anticipazioni della puntata del 15 novembre di Uomini e donne vedono al centro delle polemiche una delle protagoniste indiscusse del trono over cioè Ida Platano. La donna infatti ancora una volta avrà una dura discussione con il suo ex storico Riccardo Guarnieri con il quale sembra essere non ancora finita del tutto. Ad alimentare le polemiche nello studio di Maria De Filippi ci penserà anche l’opinionista Tina Cipollari (insieme a Gianni Sperti) che rimarcherà il fatto che la donna non riuscirà mai a trovare un vero compagno se ci sarà sempre il fantasma del suo ex alle spalle.

A rincarare la dose ci sarà poi Alessandro, con il quale Ida aveva avuto una relazione negli ultimi tempi, incrinata però dai dubbi della donna. Anche con Alessandro Ida discuterà a lungo senza riuscire a trovare un punto di incontro. Un’altra protagonista del trono over di Uomini e donne sarà sicuramente la dama Gemma Galgani, ormai da tempo nello studio di Maria De Filippi.

Alla donna si presenterà un nuovo cavaliere di nome Giovanni, con il quale vorrà intraprendere una conoscenza.

Riccardo Guarnieri furioso: “Vaff***ulo Ida”

È chiaro che sia Ida che il pubblico sono rimasti a bocca aperta di fronte alle ultime parole di Guarnieri prima di abbandonare lo studio della trasmissione di Maria De Filippi e lasciare a casa sia Ida che il pubblico. Si spegne quindi per sempre la possibilità di vedere i due volti preferiti dai fan di Uomini e Donne riconciliarsi a causa del loro carattere inconciliabile e del forte orgoglio nel mantenere le proprie dichiarazioni. Maria De Filippi è addirittura intervenuta ammettendo che Ida e Riccardo non si capiranno mai.