Antonino Spinalbese parla di Cecilia Rodriguez al GF Vip e dice cosa pensa di lei: parole che nessuno si aspettava

Antonino Spinalbese è da settimane in una palesata e mai nascosta carenza di affetto e cerca in qualche modo di rimediare a questo suo disagio. È, forse, il concorrente del GF Vip che ha avuto più flirt nella Casa, ed ora sembrerebbe condurre un gioco della tentazione con Oriana Marzoli.

Proprio parlando di lei, Spinalbese è finito a raccontare cosa pensa di un’altra persona, ovvero Cecilia Rodriguez, sorella di Belén, e la sua opinione sulla ragazza è stato qualcosa di inaspettato.

Oriana Marzoli, le parole su di lei di Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli? Potrebbe essere quella giusta. Più di Ginevra Lamborghini, più di Antonella Fiordelisi.

Parlando con Edoardo Tavassi, secondo quanto riportato da Bici, Spinalbese non avrebbe nascosto il suo apprezzamento per la Marzoli: “ll fatto che ha provato a farmi ingelosire qui dentro secondo me la rende determinata e questo mi piace. Se fuori da qui potrei mettermi davvero con lei? Perché No…sai che lei è pesci. Come segno zodiacale a me piace tanto, pure mia madre è pesci. Se mi piacciono le sudamericane calienti? Tu lo sai che lei è stata fidanzata quattro anni e lui le metteva le corna e lei non lo sapeva, assurdo.

Sì, me l’ha raccontato lei”.

È stato proprio Spinalbese a parlare di Cecilia Rodriguez, dicendo che ha dei tratti di similitudine con la Marzoli: “Sai a chi assomiglia? Alla sorella di… Sì, identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona…non ne posso parlare…che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì, è bravissima”.