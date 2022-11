Oroscopo di Paolo Fox del 17 novembre: Luna disarmonica per il Toro, ecco cosa comporta

Il toro non vivrà una giornata facilissima per colpa della Luna ma altri segni potranno tirare un sospiro di sollievo.

Cosa vi riserveranno le stelle nella giornata del 17 novembre? Scopriamolo insieme alle previsioni astrologiche di Paolo Fox.

Ariete

Non siete abituati a sedervi sugli allori e se volete ottenere qualcosa non vi arrendete molto facilmente. Nella giornata di oggi potreste trascurare il partner e la passione potrebbe risentirne.

Toro

La Luna in aspetto disarmonico vi rende nervosi e questo potrebbe scatenare delle discussioni a casa. Le tensioni si ripercuoteranno anche a lavoro.

Gemelli

Con l’arrivo di Venere nel vostro segno, la vostra vita sentimentale migliorerà notevolmente. Per quanto riguarda il lavoro, invece, oggi potreste aumentare i vostri guadagni.

Cancro

Il periodo grigio sta finalmente per abbandonarvi, infatti siete molto più sereni con le persone che vi circondano. Giornata positiva anche a lavoro.

Leone

Con il vostro partner vi mostrerete particolarmente forti e ottimisti. A lavoro ci saranno diversi ostacoli, ma riuscirete a superarli in maniera brillante.

Vergine

Questo giovedì il pianete dell’amore sarà in opposizione per il vostro segno. Questo vi renderà particolarmente nervosi e agitati. Dovete faticare per ritrovare la pace interiore.

Bilancia

Avete sempre più voglia di amare e di essere amati.

I cambiamenti che stanno avvenendo sul posto di lavoro saranno particolarmente positivi per voi.

Scorpione

Con Venere che ha lasciato il vostro segno avete sicuramente perso un po’ di charme, ma astuzia e intelletto sono sempre al top.

Sagittario

Nella giornata di oggi Mercurio passa nel vostro segno e vi regala delle nuove opportunità.

Anche se la Luna vi rema contro, con il sostegno di Venere non avrete nessun problema.

Capricorno

Dovete avere il coraggio di portare avanti nuove situazioni senza alcun timore. Adesso che le cose vanno un pochino meglio è arrivato il momento di riscattare la vostra vita sentimentale.

Acquario

In serata sarete così stanchi che non desiderate altro che rifugiarvi tra le braccia del partner. A lavoro potrebbero esserci degli intoppi.

Pesci

Oggi sarete così tanto impegnati dal lavoro che quasi vi dimenticherete dell’amore, ma ci penserà il partner a rimettervi in riga.