Oroscopo di Paolo Fox del giorno 16 novembre 2022: tutti i segni e le previsioni

Paolo Fox non ha dubbi: per alcuni fortunati segni sarà una giornata da prendere per le redini e sarà fondamentale per i tempi a venire.

Come andrà la giornata del 16 novembre? Ecco cosa dicono le stelle secondo le previsioni di Paolo Fox.

Ariete

Ottima giornata per voi nati sotto questo segno che finalmente riuscite a tirare un sospiro di sollievo. Procedete con ottimismo, d’altronde il fine settimana si avvicina.

Toro

Non trascurare il vostro rapporto di coppia, cercate di non far mancare nulla al vostro partner. A lavoro, dopo delle giornate faticose, riuscirete a riprendere in mano la situazione e a chiarire la vostra posizione.

Gemelli

Quando c’è qualcosa che non va diventate un po’ dispettosi. Prima di fare scelte importanti rifletteteci bene.

Anche se la Luna sarà favorevole, Venere è in opposizione.

Cancro

La quotidianità ha un andamento più vivace grazie alla vostra serenità e al vostro equilibrio. Tenete gli occhi e le orecchie ben aperti.

Leone

Sentite ancora la necessità di esprimere il vostro malcontento, tutta colpa di Mercurio contro. Provate a concentrarvi sulla vostra vita sentimentale.

Vergine

Ritroverete finalmente l’intesa con il vostro partner. In ufficio riuscirete a stupire chi vi sta accanto, tutto grazie alle stelle che vi regaleranno intuito e attenzione.

Bilancia

La vostra vita sentimentale procede a gonfie vele.

Oggi vi sentirete particolarmente sexy e il vostro partner apprezzerà. I vostri superiori apprezzeranno il vostro operato.

Scorpione

Siete ai ferri corti con il partner e siete entrambi molto nervosi. Oggi a lavoro ci saranno parecchi imprevisti.

Sagittario

Giornata spensierata in compagnia degli amici e senza aver paura di sperimentare nuove situazioni.

Sentite la necessità di intraprendere nuovi progetti.

Capricorno

La vostra vita sentimentale è più tranquilla del solito, ma questo non significa che sia inesistente. Se dovete prendere una decisione importante ascoltate il vostro cuore.

Acquario

Nonostante la Luna dispettosa, oggi avrete la possibilità di ricucire un rapporto in crisi.

Potreste avere a che fare con persone che non vi sono tanto simpatiche.

Pesci

Oggi sarete pieni di idee, ma troppo distratti per metterle in pratica. Con il vostro partner potrebbero esserci delle discussioni perché non avete più voglia di essere pazienti.