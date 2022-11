Uomini e Donne, momento storico: la mitica Dama sta per uscire dal programma con un uomo, cosa accade

Il famoso e seguitissimo programma di Maria De Filippi è pronto a deliziare i propri fan con delle novità che potranno essere viste nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Il programma, che andrà in onda alle 14.45 su Canale Cinque, sarà ricco di sorprese sia per quanto riguarda il trono over che per quello classico. Ma vediamo insieme Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 16 novembre 2022.

I protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 16 novembre 2022

I protagonisti della puntata di oggi sono i tronisti della stagione ossia Lavinia Mauro, Federica Aversano, Federido Nicotera e Federico Dainese.

Oltre a loro i fan della trasmissione potranno assistere a tutti gli aggiornamenti riguardo al trono over dove dame e cavalieri si sfidano a colpi di parole.

Non mancano i soliti opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che non dispenseranno le critiche anche se smorzate dalla dolce presenza di Tinì Cansino.

Continuano le storie delle scorse puntate

Per quanto riguarda il trono over, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, si potrà assistere a uno scontro tra Riccardo e Ida. La donna, che ha frequentato Riccardo in precedenza, si trova adesso a conoscere Alessandro e i due sembrano andare molto d’accordo.

Questo non va giù a Riccardo che accusa Ida di essere una vera e propria manipolatrice e che i suoi sentimenti non erano mai stati reali.

Tra gli altri protagonisti troviamo Federico e le sue esterne, potremo assistere a quella passata con Vanessa e quella con Elena.

Non manca poi Lavinia che proverà di nuovo a uscire con Alessio.

Ida e Alessandro lasciano il programma insieme? Tutti i dettagli

Ida e Alessandro lasceranno il programma insieme? Questa notizia non è ancora chiara anche se la loro pseudo decisione scatenerà l’ira di Riccardo ma anche di Roberta Di Padua, da sempre nemica giurata di Ida.



Chi aspetta delle novità per quanto riguarda il trono classico, invece, non sarà deluso perché nella puntata di oggi si potrà assistere a un cambio di rotta da parte di Federica Aversano che stupirà i follower con decisioni definitive.