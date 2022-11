Uomini e Donne, Gemma Galgani trova la felicità in Giovanni: chi è il nuovo amore della Dama torinese

Tutto è pronto per una nuova attesissima puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da sempre da Maria De Filippi continua a catturare l’attenzione di un ampio pubblico grazie a vicende molto interessanti, con colpi di scena che si susseguono giorno dopo giorno. Non resta altro da fare che scoprire le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda giovedì 17 novembre 2022.

Federico Nicotera e le esterne delle polemiche

Allo stesso tempo, il bel Federico Nicotera si sta mettendo in gioco per trovare la donna dei suoi sogni. L’ingegnere originario di Roma è senz’altro uno dei tronisti più ambiti dell’edizione in corso e ha vissuto diverse esterne insieme ad Alice, con la quale si è scambiata diversi baci focosi.

Nel frattempo, sembra che stia portando avanti anche la conoscenza con Carola, anche se non mancano momenti di tensione tra i due.

Le dame e i cavalieri del Trono Over

Le anticipazioni sulla puntata del 17 novembre lasciano presagire altri momenti intriganti nel Trono Over del programma di Maria De Filippi. Potrebbero essere protagonisti ancora una volta dame e cavalieri. Buona parte del dibattito potrebbe di nuovo concentrarsi sulla conoscenza tra Alessandro e Ida Platano e i loro continui litigi con Riccardo Guarnieri.

Nelle prossime ore se ne saprà senz’altro di più.

La nuova storia di Gemma Galgani

Da diversi anni, Gemma Galgani è un’autentica star di Uomini e Donne grazie alla sua capacità di essere sempre al centro dell’attenzione.

L’ormai storica dama del programma sta cercando per l’ennesima volta l’amore della sua vita. Nel caso specifico, ha scelto di provarci con il 74enne Giovanni, che è rimasto ammaliato a prima vista dal fascino e dall’intelligenza della donna. Ha lavorato come parrucchiere per uomo a Sestriere ed è ancora una persona molto attiva, nonostante sia in pensione.

Tuttavia, la conoscenza tra i due sembra finita prima di iniziare e gli opinionisti sono ben lieti di porre l’accento su ciò che è accaduto.